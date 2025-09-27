Acesse sua conta
Morre Christian, o 'Julio Iglesias italiano' e 'cantor do Papa', aos 82 anos

Cantor, ícone romântico dos anos 1980, estava internado em hospital de Milão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:53

“Julio Iglesias italiano”, Christian morre aos 82 anos em Milão Crédito: Reprodução 

O cantor italiano Christian, um dos grandes nomes da música romântica da década de 1980 e conhecido como o “Julio Iglesias italiano”, morreu na última sexta-feira (26), aos 82 anos, em Milão. O artista estava internado no Hospital Policlínico após sofrer uma hemorragia cerebral.

Nascido em Palermo, na Sicília, em 1943, sob o nome Cristiano Gaetano Rossi, o músico começou sua vida ligada ao futebol, chegando a atuar nas categorias de base do Palermo e do Mantova. Uma arritmia cardíaca, no entanto, o afastou dos gramados e abriu caminho para sua verdadeira vocação: a música.

Foi a cantora Mina quem sugeriu o nome artístico Christian, considerado mais sonoro e internacional. A partir da década de 1970, ele começou a ganhar espaço com participações em festivais e programas musicais, mas foi nos anos 1980 que alcançou o auge. O single “Daniela” (1982) explodiu nas paradas italianas e internacionais, e logo em seguida veio “Cara” (1984), canção que lhe garantiu o terceiro lugar no Festival de Sanremo e consolidou sua imagem de intérprete romântico.

Christian disputou Sanremo seis vezes e chegou a se apresentar para o papa João Paulo II, episódio que lhe rendeu o apelido de “cantor do Papa”. Sua carreira incluiu turnês pela Europa, Estados Unidos, Austrália, África do Sul e até apresentações em casas de prestígio, como o Madison Square Garden, em Nova York.

Entre seus maiores sucessos estão “Notte Serena” e “Un’Altra Vita Un Altro Amore”. Ao longo da trajetória, vendeu milhões de discos e conquistou fãs em diversos continentes, sendo constantemente comparado a Julio Iglesias pelo estilo romântico e pela voz aveludada.

O cantor italiano Christian, o 'Julio Iglesias italiano'

O cantor italiano Christian, um dos grandes nomes da música romântica da década de 1980 e conhecido como o “Julio Iglesias italiano”, morreu na última sexta-feira (26) por Reprodução/ANSA/Ansa - Brasil
Christina o "Julio Iglesias italiano" por Reprodução
Christina o "Julio Iglesias italiano" por Reprodução
Julio Iglesias italiano sofreu hemorragia cerebral por Reprodução/Youtube
Christina o "Julio Iglesias italiano" por Reprodução
1 de 5
O cantor italiano Christian, um dos grandes nomes da música romântica da década de 1980 e conhecido como o “Julio Iglesias italiano”, morreu na última sexta-feira (26) por Reprodução/ANSA/Ansa - Brasil

Na vida pessoal, o cantor foi casado com Dora Moroni, corista e apresentadora, com quem teve um filho, Alfredo. A relação, marcada por altos e baixos, terminou em 1997, mas os dois chegaram a retomar parcerias musicais anos depois.

Nos anos 2000, Christian voltou aos estúdios e lançou novos álbuns, além de coletâneas com seus maiores êxitos. Sua última grande apresentação aconteceu em 2023, em um evento familiar. Em entrevistas recentes, o artista afirmava estar em paz com sua trajetória.

A morte de Christian marca o fim de uma era para a música romântica italiana. Ícone de uma geração, sua voz e suas canções seguem vivas entre os fãs que ainda hoje encontram nas suas melodias o charme e a emoção que marcaram os anos dourados da música italiana.

