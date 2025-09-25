FAMOSOS

Evaristo Costa detalha constrangimento em avião e importância do cordão de girassol

Apresentador explica como o cordão de girassol pode ajudar pessoas com deficiências ocultas

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:34

Evaristo Costa, de 48 anos, usou suas redes sociais na última quarta-feira (24) para contar momentos de constrangimento que enfrentou devido à doença de Crohn, condição inflamatória intestinal crônica que ainda não tem cura. O jornalista aproveitou para falar sobre o uso do cordão de girassol, símbolo que identifica pessoas com deficiências ocultas e pode facilitar situações do dia a dia.

Em um dos relatos, Evaristo precisou usar o banheiro durante um voo, mas encontrou uma fila que o impediu de acessar o local a tempo. “Não é ir uma vez ou duas vezes ao banheiro. São 20, 30, 40 vezes. Eu corri, mas não consegui passar na frente. Foi um constrangimento enorme”, contou.

Em outra situação, ele tentou utilizar o banheiro de um restaurante, mas a equipe impediu sua entrada porque ele ainda não havia consumido nada. “Perguntei se podia usar o banheiro antes de consumir, e me disseram que não. Primeiro teria que comprar algo”, lembrou.

Evaristo destacou que, durante crises da doença, o cordão de girassol poderia ter evitado situações constrangedoras. “Se eu estivesse usando o girassol, muito constrangimento teria sido evitado. Ninguém é obrigado a usar, mas ele ajuda a comunicar rapidamente que a pessoa precisa de atenção especial”, explicou.

O apresentador detalhou os sintomas da doença de Crohn, que incluem dor abdominal intensa, cólicas, náusea, vômitos e diarreia frequente, e alertou sobre a importância de conscientização. Atualmente, ele afirmou que a condição está em remissão, mas reforçou o valor do cordão de girassol para quem enfrenta crises.