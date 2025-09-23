comida

5 receitas com cúrcuma para o almoço

Aprenda a preparar pratos saborosos e ricos em nutrientes

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:43

Frango ao molho de cúrcuma Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

A cúrcuma é um tempero versátil que não se limita somente a colorir os pratos. Seu gosto único, com notas suaves e terrosas, é capaz de transformar receitas simples em opções cheias de sabor. Além disso, oferece propriedades benéficas, como ação anti-inflamatória e antioxidante, que contribuem para a saúde e deixam as refeições ainda mais especiais.

A seguir, aprenda a preparar 5 receitas com cúrcuma para o almoço!

Frango ao molho de cúrcuma

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de chá de páprica doce

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de caldo de frango

2 colheres de sopa de salsinha fresca picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola. Refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione os cubos de frango e doure levemente de todos os lados. Tempere com a cúrcuma, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem para envolver o frango nos temperos. Despeje o leite de coco e o caldo de frango. Misture bem e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 a 15 minutos, até o molho engrossar e o frango ficar macio. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Legumes salteados com cúrcuma e gengibre

Ingredientes

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 abobrinha cortada em meia-lua

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 brócolis cortado em floretes

1/2 cebola-roxa cortada em tiras

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de chá de gengibre ralado

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola-roxa e o alho, refogando até perfumar. Adicione a cenoura, a abobrinha, o pimentão e o brócolis, mexendo sempre. Tempere com a cúrcuma, o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem para envolver todos os legumes. Acrescente a água e deixe cozinhar em fogo médio por 5 a 7 minutos, até que os legumes fiquem macios, mas ainda crocantes. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Peixe assado com cúrcuma e limão

Ingredientes

4 filés de tilápia

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Raspas de 1/2 limão

1 colher de chá de cúrcuma em pó

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha fatiada para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite, o suco de limão, as raspas de limão, a cúrcuma, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque os filés de tilápia em um refratário e regue com a marinada, espalhando bem por todos os lados. Deixe descansar por 30 minutos para pegar sabor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o peixe ficar macio e levemente dourado. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

Risoto de cúrcuma cremoso Crédito: Imagem: Katrinshine | Shutterstock

Risoto de cúrcuma cremoso

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

4 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Ramos de tomilho fresco para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela funda, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione o arroz arbóreo e misture bem para envolver os grãos na mistura. Coloque o vinho branco seco e mexa até evaporar o álcool. Acrescente a cúrcuma, mexendo para dar cor ao risoto. Vá adicionando o caldo de legumes quente, uma concha por vez, mexendo sempre em fogo médio até o arroz absorver o líquido. Repita o processo até que o arroz esteja al dente e cremoso. Finalize misturando a manteiga e o queijo parmesão ralado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com o tomilho e sirva em seguida.

Sopa de lentilha com cúrcuma

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em cubos

1 tomate picado

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de páprica doce

4 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo