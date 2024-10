PERDA EXCESSIVA DE PESO

Saiba por que pessoas que têm doença de Crohn não conseguem segurar a comida no organismo

Problema acometeu o jornalista Evaristo Costa nas últimas semanas

Larissa Almeida

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 08:00

O quadro de saúde provoca muitos desconfortos abdominais, além de poder se agravar, caso não seja tratada Crédito: Shutterstock

As pessoas que têm doença de Crohn – uma síndrome gastrointestinal grave e crônica – sofrem com problemas ao longo de todo o aparelho digestório. Um dos principais sintomas desse quadro é a incapacidade de manter o alimento digerido no intestino. Esse, inclusive, foi o motivo que levou o jornalista Evaristo Costa, 48 anos, a perder 22 kg em menos de três semanas. A razão por trás do emagrecimento súbito pode ser explicado pelo próprio mecanismo da doença, conforme esclarece a gastroenterologista Flora Fortes, que atua no Itaigara Memorial Hospital Dia.

“Se o paciente apresentar acometimento da doença no estômago ou no intestino delgado, com quadro de obstruções, ele pode apresentar vômitos devido ao processo inflamatório intenso. Isso ocorre porque, em decorrência do quadro obstrutivo, o alimento não consegue seguir o trânsito normal”, ressalta.

Diante desse quadro, é importante manter o tratamento da doença, que pode ser através de medicamentos, cirurgias em casos específicos, além de cuidado e acompanhamento nutricional. No que diz respeito à alimentação, a nutricionista Carolina Dias, especialista em emagrecimento saudável e fundadora da CD Clinique, orienta que os pacientes, em casos de náuseas e vômitos, fracionem as refeições em pequenas porções, priorizem líquidos frios e alimentos secos e evitem alimentos gordurosos, frituras ou aqueles com o cheiro forte.

Já quando o paciente sofre de diarreia, ela recomenda evitar consumir alimentos gordurosos, condimentados e ricos em fibras. “Bebidas que contenham cafeína, laticínios, adoçantes e álcool também devem ser evitadas”, completa a nutricionista.