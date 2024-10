SAÚDE

O que é a doença de Chron, que fez Evaristo Costa perder 22kg em 20 dias

O ex-apresentador da Globo Evaristo Costa, 48 anos, surpreendeu ao contar que foi diagnosticado com a doença de Crohn , uma síndrome gastrointestinal crônica que fez com que ele perdesse 22kg em apenas três semanas. Segundo o jornalismo, ele se sente "definhando".

"Eu cheguei a 99 quilos, mas estava com 99 porque estava tomando corticoide, que incha demais. Os médicos chegaram à conclusão de que os corticoides não fazem efeito em mim [...] aí cortaram o remédio. Eu perdi 22 quilos em três semanas", disse ele em entrevista ao PodCringe.

A doença pode aparecer em qualquer parte do tubo digestivo (desde a cavidade oral até a região anal) sendo mais comum na final do intestino delgado (íleo) e o intestino grosso (cólons). A doença não é contagiosa e pode afetar pessoas de todas as idades.