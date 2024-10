SAÚDE

Doença de Crohn tem cura? Veja onde tem tratamento na Bahia

A doença de Crohn, que é caracterizada pelo quadro inflamatório intestinal, é uma condição autoimune que pode atingir todo o trato gastrointestinal, causando sintomas que vão desde diarreias, vômitos e dores abdominais até anemia e sangue nas fezes. Recentemente, a enfermidade ganhou a atenção dos baianos, após o jornalista Evaristo Costa, que é ex-apresentador da Globo, revelar que perdeu 22kg em três semanas por conta do problema . Ele chegou a ser hospitalizado para tentar controlar os sintomas, que é uma das únicas medidas de combate contra a doença.

O controle é o caminho porque, conforme explica a gastroenterologista Flora Fortes, a doença de Crohn não tem cura. “A condição ainda não possui cura. O que existe no momento são opções terapêuticas para o controle da doença, que devolve ao paciente a melhora da qualidade de vida, dos sintomas e cicatrização da mucosa”, destaca.

A cicatrização da mucosa diz respeito ao processo de sarar as lesões que a enfermidade pode provocar ao longo do trato gastrointestinal, como úlceras e bolsas de pus (abcessos). Outras abordagens de tratamento são através de opções medicamentosas, como imunossupressores e biológicos, que podem ser medicações orais, venosas ou subcutâneas. Em caso de fístulas (ligação anormal entre órgãos) ou abcessos, cirurgias são indispensáveis.

Ainda, é recomendado o acompanhamento médico para fazer mudanças na dieta. De acordo com a nutricionista Carolina Dias, especialista em emagrecimento saudável e fundadora da CD Clinique, manter hábitos alimentares adequados é essencial para diminuir a ocorrência de sintomas de Doença Inflamatória Intestinal (DII). “Com uma nutrição adequada, o corpo pode ter uma melhor resposta dos medicamentos. Além disso, muitos alimentos podem agravar os sintomas da condição, gerando diarreia e dores abdominais”, explica Carolina.

Ela orienta os pacientes a evitarem o consumo de alimentos ultraprocessados, assim como aqueles que têm açúcar adicionado e sódio. “Uma dieta mais inclusiva e equilibrada é aquela que inclui variedade de frutas, cereais e vegetais, carboidratos complexos, carnes magras (peixes e frango) e gorduras monoinsaturadas. Nesse tipo de cardápio, o paciente consegue os nutrientes necessários para o corpo funcionar bem, diferente do que acontece quando o consumo maior é de ultraprocessados, que levam a inflamação, sobrepeso e desnutrição”, pontua.

Foi pela vontade de se especializar no estilo de alimentação adequado, após obter o diagnóstico da doença de Crohn que Maria Julia Veiga, 24 anos, se formou em Nutrição. Hoje, ela afirma viver bem e incentiva que outros pacientes, uma vez que a enfermidade tem fases de remissão que podem durar até 20 anos, se houver o tratamento adequado. “Muita gente acha qu, quando se é diagnosticado com doença intestinal, a vida tem que parar ou há limitação para tudo, com dieta restrita. Na verdade, não é assim. Se a gente fizer tudo certinho, tiver um bom acompanhamento médico e um suporte nutricional adequado, consegue ter uma vida muito mais tranquila”, garante.