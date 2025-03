CRITICOU

Evaristo Costa detona abordagem da PM no Carnaval de Salvador: 'Apanhei'

Apesar de passar sufoco, jornalista elogiou a folia baiana: 'Tirando isso, está tudo bom'

Evaristo Costa está aproveitando o Carnaval de Salvador. O jornalista marcou presença no camarote Expresso 2222 na noite de domingo (2) e comemorou a presença na folia baiana. Mas nem tudo foi elogio. O apresentador, que deixou a TV Globo em 2017, fez duras críticas sobre a atuação da Polícia Militar na festa.>

"A multidão me deixa um pouco em pânico. Tenho medo de fugir um pouco do controle, mas foi tão respeitoso, foi tão bom, tão alegre. Só não gostei da forma como a gente é abordado pela Polícia Militar A forma que eles vêm é uma forma de ostentação, pra impor respeito. Eu apanhei e não precisava. Eles vêm com o cacetete e tem que sair da frente, eu não estava ligado nisso. E assim, não precisa bater em quem tá se divertindo", lamentou, em entrevista à rádio Metropole.>