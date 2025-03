CARNAVAL

'Eu já sabia que eles iam entrar batendo': vídeo mostra confusão com a PM durante passagem da BaianaSystem

"Acho que não vai dar pra cantar esse tipo de música aqui não, senão a gente vai apanhar", diz vocalista, antes de pedir palmas para policiais

Um vídeo que mostra o momento que a Polícia Militar dispersa uma roda de foliões durante o desfile da BaianaSystem viralizou nas redes sociais neste sábado (1). A cena mostra a PM atacando as pessoas com cassetetes. O episódio aconteceu na quinta, quando o grupo desfilou no Circuito Osmar (Campo Grande). >