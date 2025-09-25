5 hábitos simples que limpam o astral da sua casa e atraem boas energias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:30
Você já percebeu como o ambiente da sua casa pode afetar o seu humor e energia? Um espaço carregado pode trazer cansaço, irritação e até dificuldade para dormir. Mas a boa notícia é que com alguns hábitos simples você pode renovar o astral do seu lar e criar uma atmosfera leve e acolhedora.
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais
Incorporar esses hábitos no seu dia a dia é uma forma prática e acessível de transformar o ambiente e cuidar da energia do lar. Com pequenas ações diárias, é possível afastar vibrações negativas, harmonizar os espaços e promover mais equilíbrio, tranquilidade e alegria para toda a família.