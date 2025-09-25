Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 hábitos simples que limpam o astral da sua casa e atraem boas energias

Descubra como pequenas mudanças na rotina podem trazer paz e equilíbrio para o seu lar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:30

Técnicas de respiração e relaxamento, como meditação, podem ajudar no manejo do estresse (Imagem: Monster Ztudio | Shutterstock)
Técnicas de respiração e relaxamento, como meditação, podem ajudar no manejo do estresse  Crédito: Monster Ztudio | Shutterstock

Você já percebeu como o ambiente da sua casa pode afetar o seu humor e energia? Um espaço carregado pode trazer cansaço, irritação e até dificuldade para dormir. Mas a boa notícia é que com alguns hábitos simples você pode renovar o astral do seu lar e criar uma atmosfera leve e acolhedora.

  • 1. Abra janelas e deixe a luz entrar
    Comece pelo básico: ventile a casa e permita que a luz natural ilumine os ambientes. Além de renovar o ar, a claridade ajuda a dissipar energias densas e deixa tudo mais leve.

Leia mais

Imagem - Aos 59 anos, Samuel Rosa celebra nascimento da quarta filha: 'Dia mais bonito da história'

Aos 59 anos, Samuel Rosa celebra nascimento da quarta filha: 'Dia mais bonito da história'

Imagem - 'João Kleber' virtual? Influenciadores faturam oferecendo testes de fidelidade online

'João Kleber' virtual? Influenciadores faturam oferecendo testes de fidelidade online

Imagem - Após rumores de término, Lívia Andrade e empresário são flagrados juntos

Após rumores de término, Lívia Andrade e empresário são flagrados juntos

  • 2. Mantenha a organização em dia
    A bagunça acumula energia parada. Separe o que você não usa mais e mantenha apenas itens que são úteis ou que tragam boas lembranças. O resultado? Um espaço mais leve e convidativo.

  • 3. Utilize incensos e ervas para defumação
    Capim-limão, sálvia ou arruda podem ser grandes aliados na limpeza energética da casa. Acenda-os e deixe a fumaça circular, enquanto mentaliza boas intenções. Isso ajuda a transformar a energia do ambiente.

Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais

Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
1 de 10
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock

  • 4. Aposte em cristais de proteção
    Pedras como quartzo branco, ametista e turmalina negra absorvem energias negativas e equilibram a vibração do lar. É uma forma simples de criar sensação de segurança e bem-estar.

  • 5. Reze ou repita mantras
    Dedicar alguns minutos para oração ou mantra fortalece a energia espiritual da casa e ajuda a criar um clima de paz, acolhimento e harmonia.

Incorporar esses hábitos no seu dia a dia é uma forma prática e acessível de transformar o ambiente e cuidar da energia do lar. Com pequenas ações diárias, é possível afastar vibrações negativas, harmonizar os espaços e promover mais equilíbrio, tranquilidade e alegria para toda a família.

Leia mais

Imagem - 6 dicas para evitar lesões na academia

6 dicas para evitar lesões na academia

Imagem - 7 receitas incríveis para o Dia do Sorvete

7 receitas incríveis para o Dia do Sorvete

Imagem - Veja como usar a escuta ativa para acolher quem precisa de apoio

Veja como usar a escuta ativa para acolher quem precisa de apoio

Mais recentes

Imagem - Parecem inofensivas, mas mosquinhas de banheiro são riscos à saúde e acendem sinal de alerta

Parecem inofensivas, mas mosquinhas de banheiro são riscos à saúde e acendem sinal de alerta
Imagem - Em relacionamento à distância, Tainá Castro responde sobre chance de 'levar chifre' de Éder Militão

Em relacionamento à distância, Tainá Castro responde sobre chance de 'levar chifre' de Éder Militão
Imagem - Os 3 signos mais intensos (e difíceis) em um relacionamento

Os 3 signos mais intensos (e difíceis) em um relacionamento

MAIS LIDAS

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho
01

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Imagem - Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar
03

Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar

Imagem - Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa
04

Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa