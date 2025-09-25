DICAS

5 hábitos simples que limpam o astral da sua casa e atraem boas energias

Descubra como pequenas mudanças na rotina podem trazer paz e equilíbrio para o seu lar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:30

Técnicas de respiração e relaxamento, como meditação, podem ajudar no manejo do estresse Crédito: Monster Ztudio | Shutterstock

Você já percebeu como o ambiente da sua casa pode afetar o seu humor e energia? Um espaço carregado pode trazer cansaço, irritação e até dificuldade para dormir. Mas a boa notícia é que com alguns hábitos simples você pode renovar o astral do seu lar e criar uma atmosfera leve e acolhedora.

1. Abra janelas e deixe a luz entrar

Comece pelo básico: ventile a casa e permita que a luz natural ilumine os ambientes. Além de renovar o ar, a claridade ajuda a dissipar energias densas e deixa tudo mais leve.



2. Mantenha a organização em dia

A bagunça acumula energia parada. Separe o que você não usa mais e mantenha apenas itens que são úteis ou que tragam boas lembranças. O resultado? Um espaço mais leve e convidativo.



3. Utilize incensos e ervas para defumação

Capim-limão, sálvia ou arruda podem ser grandes aliados na limpeza energética da casa. Acenda-os e deixe a fumaça circular, enquanto mentaliza boas intenções. Isso ajuda a transformar a energia do ambiente.

Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais 1 de 10

4. Aposte em cristais de proteção

Pedras como quartzo branco, ametista e turmalina negra absorvem energias negativas e equilibram a vibração do lar. É uma forma simples de criar sensação de segurança e bem-estar.



5. Reze ou repita mantras

Dedicar alguns minutos para oração ou mantra fortalece a energia espiritual da casa e ajuda a criar um clima de paz, acolhimento e harmonia.