FAMOSOS

Após rumores de término, Lívia Andrade e empresário são flagrados juntos

O casal foi visto deixando um restaurante em São Paulo no último domingo (21)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:43

Os rumores sobre a separação do casal surgiu após uma publicação em perfil no Instagram Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Lívia Andrade e o empresário Marcos Araújo foram flagrados juntos no último domingo (21) em São Paulo, reacendendo o interesse do público sobre o relacionamento do casal. As imagens, obtidas com exclusividade pelo portal LeoDias, mostram os dois deixando um restaurante em clima aparentemente tranquilo, em contraste com os rumores de separação que circulam nas redes.

Na chegada e saída do local, Lívia interagiu com fãs, posou para fotos e esbanjou sorrisos, enquanto Marcos aguardava do lado de fora, sem demonstrar incômodo com a movimentação. Apesar de não terem sido registrados gestos de intimidade, como mãos dadas ou abraços, a presença conjunta indicou uma relação de cordialidade e harmonia, pelo menos publicamente.

Os rumores sobre a separação do casal surgiram após uma publicação em perfil no Instagram, que afirmava que a apresentadora e o empresário estariam afastados há quase dois meses e não compartilhariam o mesmo lar. Ainda segundo a página, Marcos estaria no exterior, vivendo uma rotina de solteiro, e que, ao retornar, teria solicitado que Lívia deixasse a residência que dividiam.

Lívia Andrade namora com o empresário Marcos Araújo 1 de 17

Vale destacar que Marcos Araújo já foi casado com a influenciadora Pétala Barreiros, com quem tem dois filhos, e esteve envolvido em polêmicas relacionadas à vida pessoal. Até o momento, nem Lívia Andrade nem Marcos Araújo se pronunciaram oficialmente sobre os rumores.