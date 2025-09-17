FAMOSOS

Grávida do 3º filho, Rihanna deixa 'pista' sobre sexo do bebê em novo ensaio fotográfico; veja

Cantora e o rapper A$AP Rocky são pais de dois meninos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:50

Rihanna lançou música 'Friend of Mine' Crédito: Reprodução

Rihanna voltou a agitar as redes sociais nesta quarta-feira (17) ao divulgar a capa da revista Homme Girls, estrelada por ela mesma. A artista, de 37 anos, compartilhou o registro acompanhado da legenda: “Minha próxima maratona de moda”.

No entanto, o que chamou a atenção dos fãs foram os detalhes do ensaio. A cantora aparece vestindo uma peça em tom rosê e, em seu colo, há outras roupas na mesma tonalidade. Para muitos internautas, essa escolha seria uma pista de que Rihanna está esperando uma menina.

A especulação sobre o sexo do bebê se soma ao fato de que a artista já havia confirmado, em maio deste ano, sua terceira gravidez durante o Met Gala 2025. Rihanna e o rapper A$AP Rocky, juntos desde 2019, já são pais de dois meninos: RZA, nascido em 2022, e Riot, que chegou em 2023.

Rihanna 1 de 15

Em entrevista recente ao Entertainment Tonight, a cantora ainda deixou escapar um detalhe sobre a escolha do nome do novo herdeiro. “Sempre começando com a letra R. É a única coisa pela qual Rocky e eu nunca brigamos”, afirmou.