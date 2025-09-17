Acesse sua conta
Anavitória lança novo álbum e anuncia turnê com show na Bahia; veja datas

Novo projeto será apresentado em formato voz e violão e marca uma fase mais intimista para dupla

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:37

ANAVITORIA lança álbum “Claraboia” Crédito: Divulgação 

O duo ANAVITORIA surpreendeu os fãs na última terça-feira (16) ao anunciar o lançamento do novo álbum, “Claraboia". Além da novidade, a dupla confirmou uma série de shows especiais em formato intimista, incluindo uma apresentação inédita em Juazeiro (BA), no dia 28 de março de 2026, no Centro Cultural João Gilberto. Os ingressos já estão à venda no site Ingresso Digital.

A proposta do novo trabalho é explorar uma atmosfera mais delicada e próxima do público, com arranjos em voz e violão. Segundo Ana Caetano, “Claraboia” é o disco mais especial da carreira até aqui. A expectativa em torno do projeto é alta, já que ele chega poucos meses depois de “Esquinas”, lançado no fim de 2024 e que segue em turnê pelo Brasil.

Inclusive, a atual turnê de “Esquinas” terá passagem por Salvador em 26 de outubro, na Concha Acústica. Os ingressos seguem disponíveis na Bilheteria Digital.

ANAVITORIA

No anúncio oficial, compartilhado nas redes sociais da dupla, as artistas também confirmaram o início da nova turnê de “Claraboia”, que começa em fevereiro de 2026, em Jaguará do Sul (SC). Ao longo do ano, os shows vão percorrer diferentes estados, entre eles Alagoas, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Formado em 2015, o duo já lançou os discos “ANAVITORIA” (2016), “O Tempo É Agora” (2018), o tributo a Nando Reis “N” (2019), além de “Cor” (2021) e “Esquinas” (2024). Agora, com “Claraboia”, Ana Caetano e Vitória Falcão reforçam a identidade de um dos projetos mais marcantes da música brasileira contemporânea.

Para conferir todas as datas e locais da nova turnê, basta acessar o site oficial de ANAVITORIA.

