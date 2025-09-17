FOFINHOS

7 raças de cachorro com aparência de filhote

Conheça os cães que mantêm o charme e a fofura dessa fase por toda a vida

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 14:00

Certas raças de cachorro são conhecidas por preservar a expressão doce e a aparência de filhote, independentemente da idade Crédito: Imagem: Standret | Shutterstock

Existem diversas raças de cachorro reconhecidas ao redor do mundo, cada uma com suas particularidades de comportamento, pelagem, tamanho e necessidades. Dentro dessa diversidade, algumas conquistam corações justamente por manterem uma aparência jovem e fofa durante toda a vida, como se nunca tivessem deixado a fase de filhote. Isso é resultado de um conjunto de características físicas marcantes, como olhos grandes e brilhantes, focinho curto, orelhas caídas ou eretas e uma pelagem macia ou volumosa.

A seguir, conheça algumas raças de cachorro com aparência de filhote!

1. Lulu da pomerânia (spitz alemão anão)

O lulu da pomerânia tem rosto pequeno, olhos arredondados e pelagem densa Crédito: Imagem: Erika.Mendes | Shutterstock

Originário da Alemanha, o lulu da pomerânia é um cão de pequeno porte que pesa entre 1,5 kg e 3,5 kg. Sua aparência de filhote vem do rosto pequeno, olhos arredondados e pelagem densa e volumosa, que forma uma espécie de “coroa” ao redor da cabeça. Além da fofura, é inteligente , ativo e muito apegado ao tutor. Apesar do tamanho, é valente e adora chamar a atenção.

2. Cavalier king charles spaniel

O cavalier king charles spaniel tem olhos grandes e expressivos Crédito: Imagem: BAUER Alexandre | Shutterstock

Com origem britânica, o cavalier tem olhos grandes e expressivos que lembram um filhote triste e carinhoso. É um cão de porte pequeno, com pelagem sedosa e ondulada. Mede até 33 cm de altura e costuma pesar de 5 a 8 kg. É dócil, sociável e se adapta bem à rotina familiar. Seu comportamento meigo reforça ainda mais o ar juvenil.

3. Shih tzu

O shih tzu é pequeno, peludo e possui um rosto achatado Crédito: Imagem: Brenda Areli55 | Shutterstock

Originário do Tibete e popularizado na China, o shih tzu é pequeno, peludo e possui um rosto achatado com olhos redondos, o que lhe dá uma aparência permanente de filhote. Com peso médio de 4 a 7 kg, é calmo, carinhoso e ótimo companheiro para ambientes internos. Sua pelagem longa exige escovação regular, mas contribui bastante para seu visual fofo.

4. Maltês

O maltês tem rosto delicado e os olhos escuros e redondos Crédito: Imagem: Tanya Dol | Shutterstock

Essa raça mediterrânea é conhecida por seu porte pequeno (com cerca de 25 cm de altura) e pelagem branca, longa e sedosa. O rosto delicado e os olhos escuros e redondos garantem o charme de filhote. O maltês é muito apegado ao tutor, adora colo e tem personalidade alerta, embora seja muito tranquilo e afetuoso com a família.

5. Yorkshire terrier

O yorkshire terrier tem olhos grandes e orelhas eretas Crédito: Imagem: shymar27 | Shutterstock

Apesar de ser corajoso e cheio de atitude, o yorkshire terrier encanta pela aparência delicada. Com cerca de 20 cm de altura e pelagem lisa e brilhante, ele mantém um ar juvenil mesmo com o passar dos anos. Seus olhos grandes e orelhas eretas reforçam esse aspecto. É uma raça leal, que adora interagir com o tutor e se adapta bem a ambientes pequenos.

6. Bichon frisé

O bichon frisé tem pela pelagem branca, encaracolada e volumosa Crédito: Imagem: Michaela Holubova | Shutterstock

Com origem francesa, o bichon frisé é conhecido pela pelagem branca, encaracolada e volumosa, que lembra um bichinho de pelúcia. Seu tamanho pequeno (até 30 cm) e o rosto redondo com olhos pretos ressaltam a aparência de filhote. É alegre, brincalhão e muito sociável. Gosta de atenção constante e se dá bem com crianças e outros animais.

7. Pequinês

O pequinês tem corpo compacto, pelagem farta e focinho achatado Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock