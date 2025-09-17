Acesse sua conta
5 artistas baianos estão entre os indicados ao Grammy Latino 2025; confira

26ª edição do Grammy Latino acontece em novembro, em Las Vegas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:09

Baianos indicados ao Grammy Latino 2025
Baianos indicados ao Grammy Latino 2025 Crédito: Reprodução

A Bahia estará em peso no Grammy Latino 2025. A lista de indicados, divulgada nesta quarta-feira (17), inclui grandes nomes e novas vozes: Rachel Reis, Luedji Luna, Sued Nunes, BaianaSystem e Tierry. A cerimônia será realizada em 13 de novembro, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O grupo BaianaSystem disputa a categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa com o disco O Mundo Dá Voltas.

Luedji Luna e Rachel Reis concorrem ao troféu de Melhor Álbum de MPB / Música Afro-Portuguesa Brasileira. Luedji aparece com Um Mar Pra Cada Um, enquanto Rachel celebra sua segunda indicação ao prêmio com Divina Casca, lançado em abril deste ano.

Luedji Luna celebrou o momento com emoção, destacando a profundidade de sua obra: “Um Mar Pra Cada Um é um trabalho feito com muita honestidade, um mergulho profundo na minha humanidade que compartilho com o mundo.”

Rachel Reis, que conquistou sua segunda indicação ao prêmio, compartilhou o significado de seu álbum Divina Casca: “Cada música desse álbum é como um traço num mapa irregular: às vezes delicado, às vezes abrupto, sempre vivo. Estar entre os indicados ao Grammy Latino é reconhecer que esse território emocional não é só meu, mas pode ser habitado por quem escuta. É um reconhecimento que transforma minhas marcas em memória compartilhada”, destacou.

Baianos indicados ao Grammy Latino 2025

Baianos indicados ao Grammy Latino 2025 por Reprodução
BaianaSystem por Bob Wolfeson/divulgação
Luedji Luna  por Henrique Falci
Rachel Reis  por Luan Martins
Sued Nunes  por Divulgação/Thiago Rosariie
Tierry por Divulgação
1 de 6
Baianos indicados ao Grammy Latino 2025 por Reprodução

Com 15 faixas inéditas e participações de nomes como Psirico, BaianaSystem, Nêssa, Don L e Rincon Sapiência, Divina Casca marca a consolidação de Rachel no cenário nacional, misturando samba, reggae, axé, MPB e pop eletrônico.

Natural de Sapeaçu, no Recôncavo baiano, Sued Nunes aparece entre os indicados a Artista Revelação, após o lançamento do álbum Travessia em 2021. A artista relembrou suas origens no Recôncavo e falou sobre o caminho até aqui: “Sendo sincera, tô revisitando na memória todas as vezes em que cantei com um machucador na porta de casa, no batente de mainha. Tudo era tão grande. Hoje me sinto feliz de continuar fazendo, de repetir quantas vezes forem preciso que o tempo é algo particular de cada um. Tem muita água nos meus olhos agora, muita emoção e poucas palavras.”

Tierry, por sua vez, concorre na categoria Melhor Álbum Sertanejo com Do Velho Testamento. O artista, que começou no pagodão e se destacou como compositor de hits, aposta no arrocha e no sertanejo para consolidar sua trajetória solo.

A expectativa agora é grande para novembro, quando os vencedores serão revelados em uma das noites mais importantes da música latina.

