Aos 59 anos, Samuel Rosa celebra nascimento da quarta filha: 'Dia mais bonito da história'

Ex-vocalista do Skank compartilhou momento emocionante com a esposa e os filhos nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:52

Samuel Rosa com a esposa e a filha  Crédito: Reprodução/Instagram

Samuel Rosa, ex-vocalista do Skank, de 59 anos, anunciou com emoção o nascimento da sua quarta filha, Dora, fruto do relacionamento com a jornalista Laura Sarkovas. A bebê chegou ao mundo no último domingo (21) em São Paulo, trazendo alegria para toda a família.

O cantor compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado da esposa e da recém-nascida, revelando como foi vivenciar a chegada de Dora. “Hoje nasceu Dora, pela quarta vez, vivenciei das coisas mais belas da vida. Seja bem-vinda, minha querida filha, e olha, você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país”, escreveu, fazendo referência às manifestações pelo país contra a PEC da Blindagem no último domingo (21).

Samuel ainda se derreteu pela família: “Que a vida te traga muitas e muitas coisas belas, assim como trouxe você pra mim, pra sua mãe linda e pros seus irmãos, que ainda não te conhecem, mas já te amam. E logo, logo você saberá que é só de amor que a gente precisa. Te amo”.

Dora é a segunda filha do casal, que já é pai da pequena Ava, de 1 ano. Samuel também é pai de Juliano, 25, e Ana, 21, do antigo casamento com Ângela Castanheira.

