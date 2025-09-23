6 dicas para evitar lesões na academia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:43
Lesões durante a prática de exercícios físicos são mais comuns e podem afetar diferentes níveis de praticantes, desde iniciantes até atletas experientes. Esses incidentes não apenas prejudicam a performance nos treinos e atrasam a evolução, mas também representam riscos para a saúde a longo prazo, podendo resultar em dores crônicas, limitações de movimento e até na interrupção de atividades diárias.
Para o fisioterapeuta Raul Santana, prevenir a lesão é melhor do que tratar. Treinar com responsabilidade significa respeitar os limites do corpo e compreender que ganho de massa, definição ou resistência são consequências de uma rotina equilibrada, que envolve treino, descanso e cuidados preventivos.
A seguir, Raul Santana lista algumas dicas para evitar lesões na academia. Confira!
Não tente copiar a carga ou a intensidade de outras pessoas. O corpo precisa de tempo para se adaptar e evoluir gradualmente.
Dedique de 5 a 10 minutos para preparar o corpo antes do treino . Movimentos leves e cardiovasculares ativam a circulação e reduzem riscos de lesão.
O alongamento após o treino é importante para relaxar os músculos e manter a flexibilidade.
Levantar muito peso sem a execução correta é uma das principais causas de lesões. Aprenda o movimento antes de aumentar a intensidade.
Máquinas, halteres e elásticos precisam ser ajustados ao corpo. Um erro simples na regulagem pode comprometer a postura.
Dores agudas ou persistentes não são normais. Pausar e procurar avaliação profissional pode evitar complicações mais graves.
Por Rodrigo Bocatti