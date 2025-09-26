DESABAFO

Giovanna Lancellotti desabafa após cena de abuso em 'Dona de Mim': 'Me atravessou'

Atriz relatou como a sequência impactou sua vida pessoal e destacou a urgência de falar sobre violência contra a mulher

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 06:49

Kami (Giovanna Lancellotti) sofre abuso sexual em 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução/TV Globo

Na última terça-feira (23), o público acompanhou uma das cenas mais intensas de Dona de Mim: Kamila, personagem de Giovanna Lancellotti, foi vítima de abuso sexual por um stalker. A sequência, que chocou os telespectadores, repercutiu fortemente nas redes sociais, e a atriz decidiu abrir o coração sobre o impacto do momento.

“Acabou de ir ao ar uma cena muito difícil, que marcou a Kami e me atravessou profundamente como atriz e como mulher”, escreveu Giovanna em uma publicação no Instagram.

A atriz destacou que, apesar de doloroso, o tema precisa ser discutido: “É um assunto delicado, mas que não pode ser silenciado. A violência contra a mulher é grave e, infelizmente, muito recorrente. A Kami representa tantas mulheres que já passaram por isso. A mensagem principal é: você não está sozinha”.

Na trama de Rosane Svartman, a personagem é atacada por um desconhecido que a perseguia nas redes sociais. Giovanna reforçou o alerta: “Seja por um stalker, por um parceiro ou por qualquer outra pessoa, a violência é crime. E a culpa nunca é da vítima. Se você está passando por isso ou conhece alguém nessa situação, procure ajuda. Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher”.

A cena gerou uma enxurrada de mensagens de apoio à atriz e de relatos de mulheres que se sentiram representadas. “Não me lembro da última vez que uma cena me atravessou dessa forma. Recebi muitas mensagens doloridas, mas também cheias de força e coragem”, declarou.

Nos próximos capítulos, Kamila continuará sendo alvo do criminoso, mas tomará coragem para enfrentá-lo. Em vez de se intimidar, a personagem vai procurar a polícia e se unir a uma operação para desmascarar e prender o abusador.

Violência contra a mulher é crime previsto em lei. Em casos de agressão ou abuso, denuncie.