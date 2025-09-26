Acesse sua conta
Dita flagra beijo de Candinho com Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (26)

Capítulo traz paixões, segredos revelados e reviravoltas que prometem mudar a vida dos personagens

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 05:00

Dita termina com Candinho após armação de Zulma em Êta Mundo Melhor!
Dita termina com Candinho após armação de Zulma em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta-feira (26) de Êta Mundo Melhor!, as emoções ficam à flor da pele. Candinho revela a Zulma que seu coração continua dedicado a Dita, enquanto Estela se compromete a conversar com Dirce sobre a entrada de Joaquim na escola.

Tamires surpreende ao beijar Celso, que decide lutar pelo amor de Estela, reacendendo antigos sentimentos. Já Sônia comenta com Francine sobre as diferenças de Lauro em relação aos outros homens, mostrando novas nuances nos relacionamentos.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Zé dos Porcos e Maria Divina descobrem que Medeia havia roubado a esmeralda, conseguindo recuperar a valiosa pedra. Entretanto, um momento de tensão ocorre quando Dita flagra Candinho trocando um beijo com Zulma, aumentando o clima de conflito e mistério.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

