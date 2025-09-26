NOVELA DAS 6

Dita flagra beijo de Candinho com Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (26)

Capítulo traz paixões, segredos revelados e reviravoltas que prometem mudar a vida dos personagens

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 05:00

Dita termina com Candinho após armação de Zulma em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta-feira (26) de Êta Mundo Melhor!, as emoções ficam à flor da pele. Candinho revela a Zulma que seu coração continua dedicado a Dita, enquanto Estela se compromete a conversar com Dirce sobre a entrada de Joaquim na escola.

Tamires surpreende ao beijar Celso, que decide lutar pelo amor de Estela, reacendendo antigos sentimentos. Já Sônia comenta com Francine sobre as diferenças de Lauro em relação aos outros homens, mostrando novas nuances nos relacionamentos.

Zé dos Porcos e Maria Divina descobrem que Medeia havia roubado a esmeralda, conseguindo recuperar a valiosa pedra. Entretanto, um momento de tensão ocorre quando Dita flagra Candinho trocando um beijo com Zulma, aumentando o clima de conflito e mistério.