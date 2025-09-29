Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja sintomas sutis que podem anteceder problemas cardíacos

Um estilo de vida saudável é essencial para proteger o coração e evitar complicações cardiovasculares

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11:43

Sintomas menos óbvios podem estar relacionados a problemas no coração (Imagem: FamStudio | Shutterstock)
Sintomas menos óbvios podem estar relacionados a problemas no coração Crédito: Imagem: FamStudio | Shutterstock

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Estima-se que 19,8 milhões de pessoas morreram de doenças cardiovasculares em 2022, sendo 85% causadas por ataque cardíaco e derrame.

O coração é o órgão responsável por bombear o sangue para todo o corpo, garantindo oxigênio e nutrientes essenciais. Quando não há atenção aos hábitos de vida, aumentam os riscos de hipertensão, infartos e outras complicações cardiovasculares.

Inclusive, recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), divulgou novas diretrizes para o diagnóstico da hipertensão arterial. A partir de agora, valores iguais ou acima de 12 por 8 (120/80 mmHg) já são considerados pré-hipertensão, acendendo um alerta para mudanças no estilo de vida antes que seja necessário recorrer a medicamentos.

Sintomas que merecem atenção

Muitas vezes, sinais sutis podem indicar risco à saúde do coração. “O principal sintoma é a dor no peito, mas problemas cardíacos também podem se manifestar com dores nos braços, esquerdo e/ou direito, mandíbula e dorso, além de outros sinais com formigamento e desmaios”, explica Rafael Domiciano, coordenador da cardiologia do Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco, da Rede D’Or.

Além disso, também é importante ficar atento a manifestações como:

  • Falta de ar, principalmente ao realizar esforços;
  • Suor frio ou excessivo;
  • Inchaço nas pernas;
  • Sensação de ansiedade;
  • Tontura.

Segundo o médico, pacientes com comorbidades estão mais propensos a apresentar esses sintomas. “Esses sinais atípicos são mais recorrentes em diabéticos, nos idosos e principalmente nas mulheres, um grupo subestimado nas emergências de todo o mundo”, complementa o cardiologista.

O coração tem interface com inúmeros órgãos do corpo, por isso problemas cardíacos podem gerar sintomas inesperados (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock)
O coração tem interface com inúmeros órgãos do corpo, por isso problemas cardíacos podem gerar sintomas inesperados Crédito: Imagem: Photoroyalty | Shutterstock

Coração pode provocar reações atípicas no corpo

Rafael Domiciano explica que problemas cardíacos podem causar sintomas inesperados porque o coração tem interface com inúmeros órgãos do corpo. Além disso, obstruções nas artérias coronárias reduzem o fluxo de sangue no organismo, acarretando reações atípicas. “Vale citar ainda que, durante um infarto, o organismo libera mediadores inflamatórios e neurológicos que podem alterar a forma como os sintomas aparecem, tornando-os diferentes do habitual”, alerta.

Hábitos para proteger o coração

A prevenção das doenças cardiológicas se baseia no controle dos fatores de risco: hipertensão, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, obesidade e tabagismo. Há ainda outros menos comuns, mas igualmente importantes, como as doenças inflamatórias ou autoimunes, menopausa precoce e distúrbios mentais, como ansiedade e depressão.

Quanto à alimentação, o recomendado é priorizar frutas, vegetais, grãos e carnes magras, evitando ultraprocessados, excesso de carboidratos, açúcar e álcool. “O tripé para a saúde cardíaca é dieta equilibrada, prática regular de atividade física e acompanhamento médico. Com isso, é possível prevenir muitas doenças e identificar fatores de risco antes que causem problemas graves […]”, finaliza o cardiologista.

Por Samara Meni

Mais recentes

Imagem - Mutirão oferece 40 mil mamografias gratuitas na Bahia a partir desta quarta (1°)

Mutirão oferece 40 mil mamografias gratuitas na Bahia a partir desta quarta (1°)
Imagem - Salvador terá pontos de ônibus monitorados das 20h às 5h; saiba mais

Salvador terá pontos de ônibus monitorados das 20h às 5h; saiba mais
Imagem - Adolescente morto pela PM em São Marcos foi baleado após ser rendido, denunciam moradores

Adolescente morto pela PM em São Marcos foi baleado após ser rendido, denunciam moradores

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público
01

Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Imagem - Carro de padre é atingido por tiro no Nordeste de Amaralina
02

Carro de padre é atingido por tiro no Nordeste de Amaralina

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
03

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil

Imagem - Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran
04

Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran