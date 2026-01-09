PALCO DO VERÃO

Parque da Cidade recebe Jau, Banda Eva e tributo a Rita Lee neste fim de semana; confira programação

Artistas se apresentam no Festival do Parque, evento que integra os atrativos do Parque da Cidade nos fins de semana de janeiro

Larissa Almeida

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 06:00

Com Tomate, Jau e Banda Eva, festival ocupa o Parque da Cidade com shows gratuitos em janeiro Crédito: Divulgação

Um dos principais pontos de escape da agitação urbana de Salvador, o Parque da Cidade se consolidou como um dos locais favoritos dos soteropolitanos, seja para fazer piquenique em um canto dos 720 mil metros quadrados de área verde, seja para pedalar na ciclovia de 3.500 metros de extensão. Além das inúmeras opções de lazer e atividade física em meio à natureza, o local também tem se firmado como palco de eventos da cidade. Neste final de semana, recebe a quarta edição do Festival do Parque, que tem programação musical, diversidade de comida e ações para todas as idades.

Em um dia comum, quem vai ao Parque Joventino Pereira da Silva – nome original do Parque da Cidade – encontra o lugar ideal para praticar exercícios físicos tanto na pista de corrida e ciclovia quanto nas quadras poliesportivas espalhadas no amplo espaço. Ainda é possível praticar skate no Skate Plaza, uma estrutura montada com 1.600 metros quadrados, equipada com corrimãos, rampas, gaps e uma área de bowl (piscina) e snake com mais de 600 metros quadrados.

Por conta da ampla área verde, é comum encontrar espécies animais e vegetais que sobrevivem graças ao ecossistema preservado do local. É em meio a tanto verde que estão erguidos parquinhos para crianças com pula-pula e brinquedos infláveis, que funcionam com lotação máxima aos finais de semana. No parque, também estão dispostas barracas, tendas e há ambulantes cadastrados para vender lanches variados.

É frequente encontrar uma feira de produtos orgânicos e artesanais acontecendo, bem como aulas de ioga, sessões de fotos e tiragens esotéricas na Praça Pau-Brasil, situada na área central do parque. Perto dali, um posto médico equipado e com uma equipe de saúde da cidade está sempre presente em caso de urgência.

Apesar de todos os atrativos, é o anfiteatro do Parque da Cidade que costuma roubar a cena em dias de evento. No sábado (10) e no domingo (11), sete atrações musicais se apresentam no espaço e dão início à programação do Festival do Parque, que vai acontecer, sempre aos finais de semana, até o dia 25 de janeiro.

Segunda artista prevista para subir no palco do festival neste ano, a cantora, compositora, guitarrista e multi-instrumentista Thati adiantou que fará um espetáculo especial dedicado à obra de Rita Lee, com releituras dos maiores sucessos da eterna rainha do rock nacional. “Rita sempre foi uma grande referência na minha vida, não só musicalmente, mas como mulher livre, provocadora, criativa e dona da própria narrativa”, diz.

“Dessa importância e admiração, surgiu o meu projeto ‘Rita Lee por Thathi’. Sinto que faz todo sentido celebrar essa energia libertadora dela junto à natureza no Parque da Cidade, que inclusive fez parte da minha infância. O público pode esperar uma homenagem feita com muito carinho, respeito e verdade, mas também com a minha leitura, minha voz e minha estética. Não é um cover, é uma homenagem, um encontro entre a Rita e quem eu sou hoje”, ressaltou Thathi.

Para a Banda Eva, a apresentação no Parque da Cidade, na manhã de domingo (11), terá um sabor especial porque marca os 45 anos de história do grupo, uma trajetória que, segundo eles, será celebrada com música que marcou época, mas com a energia do Eva de hoje, para marcar um encontro entre passado, presente e futuro da banda – sem perder de vista, é claro, o Carnaval.

“O público pode esperar uma prévia real do que a gente leva para o Carnaval: um show intenso, vibrante, feito para cantar junto, pular, sorrir e se conectar. O Eva é entrega total e no Parque da Cidade já vai dar para sentir esse clima. É aquele esquenta que dá vontade de não ir embora, que deixa o coração já no ritmo da folia. Quem estiver por lá vai conhecer também Eva Sinfonia, nossa música para o Carnaval”, disseram.

Além dos shows, o Festival do Parque 2026 contará com praça de alimentação, feira de artesanato e atividades culturais ao longo de todos os dias. “É um evento que já é aguardado pelo público, um dos mais esperados do verão soteropolitano. A cada ano, aprimoramos a estrutura para receber e abraçar ainda mais pessoas no Parque da Cidade”, destaca Márcia Mamede, produtora do festival.

Confira a programação do Festival do Parque neste final de semana:

Sábado (10)

Samba da Amizade – 9h

Thathi – 11h30

Tio Paulinho – 14h30

Mundo Bita – 15h30

Domingo (11)

Banda Eva – 10h

DiDengo – 12h