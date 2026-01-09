COMIDA

Conheça sete lugares em Salvador que têm happy hour de entradas e petiscos de até R$ 30% de desconto

Pastéis, dadinhos de tapioca, caldos e croquetes estão na lista de aperitivos ofertados por estabelecimentos

Millena Marques

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 06:00

Pastel com farinha de milho e polvilho Crédito: Pedro Ignacio | Shutterstock

No fim da tarde, quando a cidade começa a desacelerar e o calor ainda pede algo gelado à mesa, o happy hour ganha status de programa oficial entre amigos, colegas de trabalho e até encontros improvisados. Melhor ainda quando entradas e petiscos aparecem com até 30% de desconto, tornando a experiência mais democrática e convidativa. A proposta, que vem sendo adotada por bares e restaurantes da capital, aposta em porções bem servidas, cardápios variados e preços reduzidos para transformar o pós-expediente em um convite ao descanso e à convivência. Entre sabores clássicos e releituras criativas, a ideia é simples: prolongar a conversa, brindar sem pressa e aproveitar a cidade de um jeito mais leve, sem pesar no bolso. Conheça sete lugares em Salvador com happy hour de até 30% de desconto em entradas, petiscos e pratos selecionados.