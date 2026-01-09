Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça sete lugares em Salvador que têm happy hour de entradas e petiscos de até R$ 30% de desconto

Pastéis, dadinhos de tapioca, caldos e croquetes estão na lista de aperitivos ofertados por estabelecimentos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Pastel com farinha de milho e polvilho  Crédito: Pedro Ignacio | Shutterstock

No fim da tarde, quando a cidade começa a desacelerar e o calor ainda pede algo gelado à mesa, o happy hour ganha status de programa oficial entre amigos, colegas de trabalho e até encontros improvisados. Melhor ainda quando entradas e petiscos aparecem com até 30% de desconto, tornando a experiência mais democrática e convidativa. A proposta, que vem sendo adotada por bares e restaurantes da capital, aposta em porções bem servidas, cardápios variados e preços reduzidos para transformar o pós-expediente em um convite ao descanso e à convivência. Entre sabores clássicos e releituras criativas, a ideia é simples: prolongar a conversa, brindar sem pressa e aproveitar a cidade de um jeito mais leve, sem pesar no bolso. Conheça sete lugares em Salvador com happy hour de até 30% de desconto em entradas, petiscos e pratos selecionados. 

Happy Hour de petiscos em Salvador

Jubiabar: Bolinhos, croquetes e coxinhas por R$ 29,99. Espetinho por R$ 14,90. Dias e horários: De quarta a domingo, das 18h30 às 20h. Localização: Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, Rio Vermelho. por Reprodução/Instagram por
Casa Chálabi: Porções de mini salgados variam de R$ 24 a R$ 29. Dias e horário: de terça a sábado, das 16h às 19h. Localização: Rua Professora Almerinda Dultra, 67, Rio Vermelho. por Divulgação
Mariposa Salvador Shopping: Entradinhas com 15% de desconto e aperitivos a partir de R$ 29. Todos os dias, das 16h às 20h. por Imagem: Estudio Originar | Shutterstock
Bão: Desconto de 30% em aperitivos, como tripa frita, camarão alho e olho e caldo de sururu. Dias e horário: de terça a sexta, das 16h às 20h com condições especiais. Endereço: Stiep – Rua Manoel Joaquim Alves, 314 / Pituba – Rua Guillard Muniz, 564 / Barra – Rua Augusto Frederico Schmith, 302. por Imagem: nadianb | Shutterstock
Coco Bambu: entradas selecionadas com 25% de desconto todos os dias. Coco Bambu Pituba Av. Prof. Magalhães Neto, 1273 - de segunda a quinta, das 17h às 19h, e de sexta a domingo, das 16h às 19h. 3 Coco Bambu Paralela Av. Luís Viana Filho, 8544 - Shopping Paralela - de segunda a quarta, das 16h às 20h, e de quinta a domingo, das 16h às 19h. por divulgação
James Steakhouse: cardápio conta 30% de desconto em pratos selecionados às quartas-feiras. Endereço: Shopping Paralela.  por Shutterstock
Martim Pescador: Combos promocionais no esquema “compre um e ganhe outro”: sakêroska dobrada por R$ 32,90 e uramaki de salmão grelhado (8 peças), por R$ 59. Às quartas-feiras, no Shopping Paralela. por Shutterstock
1 de 7
Jubiabar: Bolinhos, croquetes e coxinhas por R$ 29,99. Espetinho por R$ 14,90. Dias e horários: De quarta a domingo, das 18h30 às 20h. Localização: Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, Rio Vermelho. por Reprodução/Instagram por

Leia mais

Imagem - Dez lugares que oferecem chopp a partir de R$ 4,90 no happy hour em Salvador

Dez lugares que oferecem chopp a partir de R$ 4,90 no happy hour em Salvador

Imagem - Só os queridinhos: confira 12 lugares que bombam em Salvador durante o verão

Só os queridinhos: confira 12 lugares que bombam em Salvador durante o verão

Tags:

Salvador Happy Hour

Mais recentes

Imagem - Beneficiários do Planserv denunciam internação em enfermaria mesmo com plano especial: ‘Absurdo’

Beneficiários do Planserv denunciam internação em enfermaria mesmo com plano especial: ‘Absurdo’
Imagem - Parque da Cidade recebe Jau, Banda Eva e tributo a Rita Lee neste fim de semana; confira programação

Parque da Cidade recebe Jau, Banda Eva e tributo a Rita Lee neste fim de semana; confira programação
Imagem - Rede de supermercados volta a cobrar por sacolas plásticas em Salvador amanhã (10)

Rede de supermercados volta a cobrar por sacolas plásticas em Salvador amanhã (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais
03

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos