O universo coloca Gêmeos, Virgem e mais um signo à prova nesta quinta-feira (8 de janeiro) e pede mudanças de atitude

Giuliana Mancini
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:00
Esta quinta-feira, dia 8 de janeiro, traz um clima de inquietação que não pode mais ser ignorado. Situações aparentemente simples revelam onde você tem se mantido preso a hábitos, crenças ou comportamentos que já não representam quem você é hoje. Para três signos, o dia funciona como um teste silencioso, que não exige grandes atitudes externas, mas escolhas internas mais honestas e conscientes. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: Hoje, o teste aparece na forma de impaciência com a própria rotina. Você percebe que certos hábitos, antes confortáveis, agora parecem limitantes. O incômodo surge para mostrar que existe mais espaço para liberdade, curiosidade e novas experiências. Repetir o que já não faz sentido é o verdadeiro obstáculo. Ao escolher mudar, mesmo que aos poucos, você passa no teste e abre caminho para uma fase mais alinhada com seus desejos atuais.
Dica cósmica: Experimente fazer diferente, nem que seja em algo pequeno.
Virgem: O desafio do dia envolve controle. Surge a percepção de que você tem assumido responsabilidades demais, inclusive por coisas que não dependem só de você. A pergunta central é simples, mas desconfortável: dá para soltar um pouco? Permitir que a vida siga sem supervisão constante é o aprendizado de hoje. Quando você aceita que nem tudo precisa estar sob seu comando, a leveza aparece.
Dica cósmica: Confiança também é uma forma de organização.
Peixes: O teste se manifesta no campo emocional. Uma atitude alheia provoca irritação ou vontade de responder, mas o dia pede discernimento. Nem toda provocação merece sua energia. Entrar em conflitos desnecessários só prolonga algo que você já não suporta. Escolher o silêncio, o afastamento ou a maturidade é uma forma de se respeitar.
Dica cósmica: Preservar sua paz é sempre uma boa resposta.
