O universo coloca Gêmeos, Virgem e mais um signo à prova nesta quinta-feira (8 de janeiro) e pede mudanças de atitude

O dia traz situações que provocam incômodo, revelações inesperadas e a chance de agir de forma diferente do que sempre foi feito

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quinta-feira, dia 8 de janeiro, traz um clima de inquietação que não pode mais ser ignorado. Situações aparentemente simples revelam onde você tem se mantido preso a hábitos, crenças ou comportamentos que já não representam quem você é hoje. Para três signos, o dia funciona como um teste silencioso, que não exige grandes atitudes externas, mas escolhas internas mais honestas e conscientes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Hoje, o teste aparece na forma de impaciência com a própria rotina. Você percebe que certos hábitos, antes confortáveis, agora parecem limitantes. O incômodo surge para mostrar que existe mais espaço para liberdade, curiosidade e novas experiências. Repetir o que já não faz sentido é o verdadeiro obstáculo. Ao escolher mudar, mesmo que aos poucos, você passa no teste e abre caminho para uma fase mais alinhada com seus desejos atuais.

Dica cósmica: Experimente fazer diferente, nem que seja em algo pequeno.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem: O desafio do dia envolve controle. Surge a percepção de que você tem assumido responsabilidades demais, inclusive por coisas que não dependem só de você. A pergunta central é simples, mas desconfortável: dá para soltar um pouco? Permitir que a vida siga sem supervisão constante é o aprendizado de hoje. Quando você aceita que nem tudo precisa estar sob seu comando, a leveza aparece.

Dica cósmica: Confiança também é uma forma de organização.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Peixes: O teste se manifesta no campo emocional. Uma atitude alheia provoca irritação ou vontade de responder, mas o dia pede discernimento. Nem toda provocação merece sua energia. Entrar em conflitos desnecessários só prolonga algo que você já não suporta. Escolher o silêncio, o afastamento ou a maturidade é uma forma de se respeitar.

Dica cósmica: Preservar sua paz é sempre uma boa resposta.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

