'Êta Mundo Melhor!': confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 29 de setembro a 4 de outubro

A trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson promete fortes emoções na próxima semana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 05:00

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela 'Êta Mundo Melhor!' promete fortes emoções nos capítulos que vão ao ar entre os dias 29 de setembro a 4 de outubro na faixa das 18h da Globo. A novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson traz uma sequência de momentos decisivos que vão mexer com o destino dos personagens. 

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 29 de setembro
    Dita e Zulma entram em conflito pelo amor de Candinho. Asdrúbal se disfarça de tia de Zé dos Porcos para enganar a família de Cunegundes. Candinho se muda para a casa de Policarpo e Celso. Inês conta a Sandra que o Barão sobreviveu a um atentado por envenenamento. Mirtes procura Lúcio e pede ajuda para Paixão, que visita Ernesto na delegacia. Sônia descobre que Francine e Tobias a difamaram para Lauro. Dita beija Candinho, enquanto Carmem sugere que Zulma prepare uma poção do amor.

  • Terça-feira, 30 de setembro
    Dita promete a Candinho que nada os separará. Anabela apoia Celso com Estela. Quinzinho e Cunegundes desconfiam de Picolé. Paixão pede ajuda a Lúcio para Ernesto. Aladim e Anabela reatam a amizade. Carmem aconselha Zulma a usar a poção com Candinho. Paixão consegue libertar Ernesto, mas passa mal. Sandra decide fugir para o Brasil, enquanto Dita é contratada para cantar no dancing.

  • Quarta-feira, 01 de outubro 
    Candinho bebe a poção do amor de Zulma sem perceber, e Dita flagra a situação. Haydée espera ser aceita como filha por Lúcio. Ernesto ajuda Paixão, mas Lauro alerta sobre sua saúde. Sabiá descobre com Zenaide que Celso contribui com a Casa dos Anjos. Estela encontra Ernesto no hospital. Candinho beija Zulma, deixando Dita decepcionada. Sandra chega a São Paulo acompanhada de Inês.

  • Quinta-feira, 02 de outubro
    Candinho se desespera ao despertar ao lado de Zulma. Paixão declara que Ernesto será seu único herdeiro. Sônia se arrepende da noite com Quincas. Ernesto compra roupas e um carro novo usando a fortuna de Paixão. Celso convida Estela para passear de barco, mas Ernesto a sequestra durante o passeio. Sandra teme ser reconhecida por Araújo.

  • Sexta-feira, 03 de outubro
    Ernesto avisa Estela que Celso não ouvirá seus pedidos de socorro. Dita enfrenta Candinho sobre seu relacionamento com Zulma e desabafa com Manoela. Estela luta com Ernesto e cai na água, enquanto ele foge com o barco. Anabela desmaia ao ter um mau pressentimento. Quitéria pressiona Candinho a se lembrar da noite com Zulma. Picolé se encanta por Pureza. Sandra descobre que Quitéria trabalha na mansão de Candinho. Celso pede ajuda à polícia.

  • Sábado, 04 de outubro
    Todos repercutem o desaparecimento de Estela na lagoa. Quitéria sugere a Celso que Sandra pode estar envolvida. Aladim apoia Anabela. Candinho pede perdão a Dita, enquanto Zulma chega ao local. Medeia descobre que a tia de Zé dos Porcos é, na verdade, Asdrúbal disfarçado. Paixão recebe alta, e Lúcio demonstra desconfiança sobre a mudança de Ernesto. Olga confessa a Tamires que rouba Araújo. Dita confronta Ernesto sobre o sumiço de Estela.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na Globo. Vale lembrar que a programação pode sofrer alterações na grade da emissora.

