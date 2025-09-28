'Êta Mundo Melhor!': confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 29 de setembro a 4 de outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 05:00
A novela 'Êta Mundo Melhor!' promete fortes emoções nos capítulos que vão ao ar entre os dias 29 de setembro a 4 de outubro na faixa das 18h da Globo. A novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson traz uma sequência de momentos decisivos que vão mexer com o destino dos personagens.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na Globo. Vale lembrar que a programação pode sofrer alterações na grade da emissora.