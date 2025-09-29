Acesse sua conta
Além de Wagner Moura: confira quais famosos já viveram no icônico Edifício Oceania

Prédio histórico em Salvador, tombado desde 2008, virou endereço de celebridades e cenário de histórias curiosas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:40

Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador
Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

O Edifício Oceania, localizado em frente ao Farol da Barra, é muito mais do que um cartão-postal de Salvador: trata-se do primeiro condomínio de apartamentos construído na Bahia. Inaugurado em 1943, em plena era do Art Déco, o prédio se tornou um ícone da arquitetura e também um endereço cobiçado por artistas e personalidades do Brasil e do mundo.

Ao longo de seus 82 anos de história, o Oceania foi lar ou ponto de passagem de nomes que marcaram a música, a televisão e o esporte. Wagner Moura, por exemplo, adquiriu um apartamento no local em 2010, à época avaliado em R$ 600 mil. Hoje, estima-se que o imóvel valha cerca de R$ 2 milhões, devido à valorização da região e ao charme histórico do edifício.

Outros artistas baianos também escolheram o prédio como residência: Lázaro Ramos, Vladimir Brichta e Adriana Esteves já tiveram imóveis no Oceania. O casal Gilberto Gil e Flora Gil também figura entre os moradores mais conhecidos, especialmente porque, durante o Carnaval, costumam transformar o espaço em base para o tradicional camarote Expresso 2222.

O prédio ainda guarda memórias de visitas ilustres. O Rei Pelé costumava se hospedar em um apartamento de amigos, enquanto Bono Vox, vocalista do U2, e o produtor Quincy Jones já foram vistos por lá. Até a apresentadora Xuxa, em passagem por Salvador, esteve no Oceania.

Apesar da fama e da localização privilegiada, em frente a um dos pontos turísticos mais conhecidos do país, o prédio mantém características peculiares: poucas vagas de garagem, ausência de piscina e áreas de lazer. Ainda assim, os moradores pagam um condomínio considerado acessível, cerca de R$ 400, graças ao aluguel do terraço para empresas de telecomunicação, que utilizam o espaço para antenas de TV, internet e celular.

Famosos que já passaram pelo Edifício Oceania

Edifício Oceania
Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador
Luz, sombra e tranquilidade no Oceania
Lázaro Ramos já teve imóveis no Oceania
O movimento da Praia do Farol da Barra visto pela janela do Oceania
O casal Gilberto Gil e Flora Gil também figura entre os moradores mais conhecidos, especialmente porque, durante o Carnaval, costumam transformar o espaço em base para o tradicional camarote Expresso 2222
A aposentada Tereza Maria Nascimento Santos, 75, moradora do Oceania
O Rei Pelé costumava se hospedar em um apartamento de amigos
Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO
Vladimir Brichta e Adriana Esteves já tiveram imóveis no Oceania
Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO
Bono Vox, vocalista do U2, já se hospedou no edifício Oceania
Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO
Produtor Quincy Jones também já foi visto no Oceania
Apresentadora Xuxa, em passagem por Salvador, esteve no Oceania
1 de 15
Edifício Oceania por Paula Fróes/CORREIO

Além de ser moradia de famosos, o Oceania já teve um papel importante na vida cultural da cidade. Seu térreo abrigou cassino, cinema, boate e até uma unidade do tradicional supermercado Paes Mendonça. Em 1947, recebeu ainda a primeira exposição individual do escultor Mário Cravo Jr.

Tombado como patrimônio histórico em 2008, o Edifício Oceania segue como um verdadeiro símbolo da mistura entre história e  cultura em Salvador.

