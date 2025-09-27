Acesse sua conta
Cantor sertanejo morre em colisão frontal após invadir contramão; mulher fica gravemente ferida

Bill, da dupla Bill e Billy, faleceu na hora ao bater carro de frente contra outro veículo na SP-310

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 17:46

Américo D’tulio Oliveira de Carvalho, conhecido como Bill da dupla com Billy, morreu em Rio Preto (SP) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um grave acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto (SP), terminou com a morte do cantor sertanejo Américo D’tulio Oliveira de Carvalho, conhecido artisticamente como Bill, de 42 anos. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (25).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Bill estava sozinho no veículo quando, por motivos ainda não esclarecidos, cruzou o canteiro central, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com outro carro. Com o impacto, ele foi arremessado para fora do veículo e morreu no local.

Cantor sertanejo morre em grave acidente de carro

Américo D'tulio Oliveira de Carvalho, conhecido como Bill da dupla com Billy, morreu em Rio Preto (SP)
Américo D'tulio Oliveira de Carvalho, conhecido como Bill, estava sozinho no carro e morreu no local
Américo D’tulio Oliveira de Carvalho, conhecido como Bill da dupla com Billy, morreu em Rio Preto (SP) por Reprodução/Redes Sociais
Carro da mulher foi atingido pelo cantor sertanejo em Rio Preto (SP) por Reprodução/Redes Sociais
Américo D’tulio Oliveira de Carvalho, conhecido como Bill da dupla com Billy, morreu em Rio Preto (SP) por Reprodução/Redes Sociais
Américo D’tulio Oliveira de Carvalho, conhecido como Bill da dupla com Billy, morreu em Rio Preto (SP) por Reprodução/Redes Sociais
Américo D’tulio Oliveira de Carvalho, conhecido como Bill da dupla com Billy, morreu em Rio Preto (SP) por Reprodução/Redes Sociais
Américo D’tulio Oliveira de Carvalho, conhecido como Bill da dupla com Billy, morreu em Rio Preto (SP) por Reprodução/Redes Sociais
Américo D’tulio Oliveira de Carvalho, conhecido como Bill da dupla com Billy, morreu em Rio Preto (SP) por Reprodução/Redes Sociais

No outro carro estava uma mulher de 41 anos, que foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital de Base de Rio Preto. Teste de bafômetro realizado na vítima apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Ambos os veículos ficaram totalmente destruídos, e a rodovia precisou ser interditada temporariamente para atendimento da ocorrência e remoção dos carros, sendo liberada posteriormente. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio na direção de veículo automotor, e investigações sobre as causas do acidente seguem em andamento.

Bill era conhecido por integrar a dupla sertaneja Bill e Billy e tinha carreira consolidada no cenário regional. A notícia da morte do cantor causou comoção entre fãs e amigos.

