TRAGÉDIA

Cantor sertanejo morre em colisão frontal após invadir contramão; mulher fica gravemente ferida

Bill, da dupla Bill e Billy, faleceu na hora ao bater carro de frente contra outro veículo na SP-310

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 17:46

Américo D’tulio Oliveira de Carvalho, conhecido como Bill da dupla com Billy, morreu em Rio Preto (SP) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um grave acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto (SP), terminou com a morte do cantor sertanejo Américo D’tulio Oliveira de Carvalho, conhecido artisticamente como Bill, de 42 anos. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (25).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Bill estava sozinho no veículo quando, por motivos ainda não esclarecidos, cruzou o canteiro central, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com outro carro. Com o impacto, ele foi arremessado para fora do veículo e morreu no local.

No outro carro estava uma mulher de 41 anos, que foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital de Base de Rio Preto. Teste de bafômetro realizado na vítima apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Ambos os veículos ficaram totalmente destruídos, e a rodovia precisou ser interditada temporariamente para atendimento da ocorrência e remoção dos carros, sendo liberada posteriormente. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio na direção de veículo automotor, e investigações sobre as causas do acidente seguem em andamento.