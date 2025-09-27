Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Peça com Wagner Moura anuncia sessões extras em Salvador após ingressos esgotarem em 18 minutos

Vendas serão reabertas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 10:50

Wagner Moura
Wagner Moura Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Por conta da alta demanda, o espetáculo “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”, que marca o retorno de Wagner Moura aos palcos, terá duas sessões extras em Salvador, anunciou a produção neste sábado (27). As apresentações adicionais estão programadas para os dias 4 e 11 de outubro, às 17h30, no Trapiche Barnabé, no Comércio. A decisão foi tomada após os ingressos se esgotarem em apenas 18 minutos.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de segunda-feira (29), ao meio-dia, na Sympla, com valores populares de R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Clientes com cartões BB também podem aproveitar 50% de desconto, além do público beneficiado por lei.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
1 de 17
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

A peça estreia mundialmente em Salvador, onde ficará em cartaz de 3 a 12 de outubro, com direção de Christiane Jatahy e roteiro de Lucas Paraizo, em parceria com a diretora. O elenco conta com Danilo Grangheia, Júlia Bernart e os baianos Fernanda Paquelet e Marcelo Flores, além de Moura no papel de Thomas Stockmann, personagem que enfrenta um julgamento público após denunciar a contaminação das águas de um balneário.

Realizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e patrocinado pelo Banco do Brasil, o espetáculo integra a programação cultural da rede, que busca ampliar a conexão dos brasileiros com a cultura. Em Salvador, o CCBB vai ocupar o Palácio da Aclamação, histórico edifício do início do século XX que foi residência oficial dos governadores da Bahia por mais de cinquenta anos.

Mais recentes

Imagem - O que comer antes e depois de correr: nutricionista explica cardápio ideal para energia e recuperação

O que comer antes e depois de correr: nutricionista explica cardápio ideal para energia e recuperação
Imagem - Como um corte de cabelo levou Wesley Safadão a descobrir tumor no filho

Como um corte de cabelo levou Wesley Safadão a descobrir tumor no filho
Imagem - Projeto propõe uso da Bíblia como recurso paradidático nas escolas de Salvador

Projeto propõe uso da Bíblia como recurso paradidático nas escolas de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’
01

Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Imagem - Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'
02

Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Imagem - Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão
03

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão

Imagem - Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua
04

Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua