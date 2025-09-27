TEATRO

Peça com Wagner Moura anuncia sessões extras em Salvador após ingressos esgotarem em 18 minutos

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 10:50

Wagner Moura Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Por conta da alta demanda, o espetáculo “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”, que marca o retorno de Wagner Moura aos palcos, terá duas sessões extras em Salvador, anunciou a produção neste sábado (27). As apresentações adicionais estão programadas para os dias 4 e 11 de outubro, às 17h30, no Trapiche Barnabé, no Comércio. A decisão foi tomada após os ingressos se esgotarem em apenas 18 minutos.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de segunda-feira (29), ao meio-dia, na Sympla, com valores populares de R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Clientes com cartões BB também podem aproveitar 50% de desconto, além do público beneficiado por lei.

A peça estreia mundialmente em Salvador, onde ficará em cartaz de 3 a 12 de outubro, com direção de Christiane Jatahy e roteiro de Lucas Paraizo, em parceria com a diretora. O elenco conta com Danilo Grangheia, Júlia Bernart e os baianos Fernanda Paquelet e Marcelo Flores, além de Moura no papel de Thomas Stockmann, personagem que enfrenta um julgamento público após denunciar a contaminação das águas de um balneário.