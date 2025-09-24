VAI LOTAR

Ingressos para peça de Wagner Moura em Salvador se esgotam em menos de 20 minutos

A peça terá temporada de 3 a 12 de outubro no Trapiche Barnabé

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 12:38

Wagner Moura Crédito: Shutterstock

A venda de ingressos para a peça “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”, estrelada por Wagner Moura, foi um sucesso relâmpago: todas as entradas se esgotaram em apenas 18 minutos nesta quarta-feira (24), na plataforma Sympla. Os valores populares, de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), e a expectativa pelo retorno do ator aos palcos contribuíram para a rápida demanda.

Além de Moura, o elenco conta com Danilo Grangheia e Júlia Bernart, sob direção de Christiane Jatahy. Em Salvador, os atores baianos Fernanda Paquelet e Marcelo Flores se juntam ao grupo. O roteiro é assinado por Lucas Paraizo, premiado roteirista do audiovisual brasileiro, em parceria com Jatahy.

Página da Sympla mostrando fila com ingressos já esgotados Crédito: Reprodução

A peça terá temporada de 3 a 12 de outubro no Trapiche Barnabé (Av. Jequitaia, 5 – Comércio), local escolhido por Moura para a estreia na capital baiana. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, ele destacou o carinho pela cidade natal: “Eu me sinto bem aqui, me sinto protegido, me sinto perto dos meus colegas, das pessoas que amo, da minha terra, desse espaço bonito”.

Clientes BB Ourocard tiveram direito a 50% de desconto, além da meia-entrada garantida por lei. O espetáculo é patrocinado pelo Banco do Brasil e realizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), instituição que mantém unidades no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte e que prepara sua nova unidade em Salvador, no Palácio da Aclamação, ainda em fase de instalação.

