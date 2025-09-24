Acesse sua conta
Ingressos para peça de Wagner Moura em Salvador se esgotam em menos de 20 minutos

A peça terá temporada de 3 a 12 de outubro no Trapiche Barnabé

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 12:38

Wagner Moura
Wagner Moura Crédito: Shutterstock

A venda de ingressos para a peça “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”, estrelada por Wagner Moura, foi um sucesso relâmpago: todas as entradas se esgotaram em apenas 18 minutos nesta quarta-feira (24), na plataforma Sympla. Os valores populares, de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), e a expectativa pelo retorno do ator aos palcos contribuíram para a rápida demanda.

Além de Moura, o elenco conta com Danilo Grangheia e Júlia Bernart, sob direção de Christiane Jatahy. Em Salvador, os atores baianos Fernanda Paquelet e Marcelo Flores se juntam ao grupo. O roteiro é assinado por Lucas Paraizo, premiado roteirista do audiovisual brasileiro, em parceria com Jatahy.

Página da Sympla mostrando fila com ingressos já esgotados
Página da Sympla mostrando fila com ingressos já esgotados Crédito: Reprodução

A peça terá temporada de 3 a 12 de outubro no Trapiche Barnabé (Av. Jequitaia, 5 – Comércio), local escolhido por Moura para a estreia na capital baiana. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, ele destacou o carinho pela cidade natal: “Eu me sinto bem aqui, me sinto protegido, me sinto perto dos meus colegas, das pessoas que amo, da minha terra, desse espaço bonito”.

Clientes BB Ourocard tiveram direito a 50% de desconto, além da meia-entrada garantida por lei. O espetáculo é patrocinado pelo Banco do Brasil e realizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), instituição que mantém unidades no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte e que prepara sua nova unidade em Salvador, no Palácio da Aclamação, ainda em fase de instalação.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
1 de 17
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

Inspirada na obra clássica de Henrik Ibsen, “Um Inimigo do Povo”, a montagem apresenta uma narrativa original: Thomas Stockmann, interpretado por Moura, denuncia a contaminação das águas de sua cidade e enfrenta um julgamento público para provar que não é um inimigo do povo.

