Wagner Moura e outros gigantes da cena baiana pressionam Governo da Bahia a investir na cultura

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:18
Mais de 370 artistas, produtores, técnicos e gestores culturais da Bahia assinaram uma carta enviada nesta segunda-feira (25) ao governador Jerônimo Rodrigues e às secretarias da Fazenda e da Cultura exigindo que o Estado adira imediatamente à Portaria nº 216 do Ministério da Cultura, que institui o Programa Nacional Aldir Blanc de Apoio a Ações Continuadas.
O grupo, que se apresenta como Teatro Profissional Baiano, pede que o governo não se limite ao percentual mínimo exigido pela portaria (10%) e comprometa 30% dos recursos recebidos para a manutenção de espaços, coletivos, escolas livres de arte e eventos de caráter continuado. Os signatários também reivindicam que a execução dos editais seja coordenada pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), considerada a instituição com maior capacidade técnica para a tarefa.
Entre os nomes que subscrevem o documento estão Wagner Moura, Jackson Costa, Cyria Coentro, Maria Menezes, Paulo Dourado, Fábio Vidal, Gil Vicente Tavares, Márcio Meirelles, Cristina Castro, Ana Paula Bouzas, Romualdo Lisboa, Bertrand Duarte e Paula Barretto. Também apoiam o movimento companhias e instituições históricas, como a Cia Baiana de Patifaria e o Teatro Vila Velha.
Veja os artistas que assinam a carta:
Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida
Salvador/BA, 25/08/2025
Para:
Sr. Jerônimo Rodrigues Governador do Estado da Bahia
Sr. Manoel Vitorio da Silva Filho Secretário da Fazenda do Estado da Bahia
Sr. Bruno Monteiro Secretário de Cultura do Estado da Bahia
Sra. Sara Prado Diretora Geral da Funceb
Assunto: Solicitação de adesão do Estado da Bahia à Portaria nº 216 do MINC
O grupo Teatro Profissional Baiano , composto por produtores, atores, diretores, administradores de espaços culturais, profissionais técnicos e representantes de classe, vem a público solicitar ao Estado da Bahia a assinatura do termo de adesão à Portaria MinC nº 216, de 11 de junho de 2025.. Esta portaria institui o Programa Nacional Aldir Blanc de Apoio a Ações Continuadas, destinado a fomentar espaços, grupos e coletivos culturais, escolas gratuitas de arte e cultura e eventos de caráter continuado.
Diante disso, solicitamos respeitosamente a adesão formal do Estado da Bahia ao referido Programa.
Solicitamos também que a execução dos editais decorrentes desta Portaria seja realizada por meio da Fundação Cultural da Bahia – Funceb. Este órgão possui a expertise institucional necessária para elaborar, estruturar e aplicar os editais, além de contar com uma rede de profissionais, banco de dados e infraestrutura para o adequado monitoramento e acompanhamento das ações culturais estaduais.
Ainda, considerando o disposto no Art. 5º da Portaria, que estabelece aplicação mínima equivalente a, no mínimo, 10% dos recursos do Aldir Blanc destinados ao ente federado , solicitamos ao Estado da Bahia que supere esse percentual mínimo.. Solicitamos o comprometimento de 30% (trinta por cento) dos recursos da Aldir Blanc destinados ao ente federado. Adicionalmente, solicitamos ao Estado que, em conformidade com o § 2º do mesmo artigo , complemente esses recursos com recursos orçamentários próprios ou com fontes adicionais nacionais e internacionais para as seguintes finalidades:
Este pedido é razoável, pois, segundo o Art. 4º da mesma portaria , os espaços artístico-culturais (I), as escolas livres de arte e cultura (II), os grupos e coletivos artístico-culturais independentes (III) e os eventos artístico-culturais de caráter continuado representam gigantesca força produtiva, público-alvo e manutenção de patrimônio material e imaterial. Portanto, devem receber maior atenção no que diz respeito às questões orçamentárias.
A longevidade destes atores é necessária para manter ativas as diferentes áreas de produção, difusão e consumo. Acreditamos que esse esforço complementar fortalecerá o ecossistema artístico-cultural baiano, ampliando o acesso à cultura, a qualificação profissional, o retorno financeiro, a criação, a difusão e a continuidade das atividades no campo das artes cênicas.
Vale destacar que essas ações dependem de um esforço conjunto entre as secretarias, impactando positivamente também em diversas outras áreas da administração pública baiana.
Por fim, cabe destacar que o Teatro Profissional Baiano congrega representantes das mais diversas áreas do teatro e das artes cênicas do estado da Bahia, e está comprometido com o estímulo produtivo da indústria cultural e com a defesa e valorização da cultura como direito social.
Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para contribuir com o diálogo e o processo de adesão e implementação do Programa.
1. Fernando Marinho - SATED
2. Wagner Moura
3. Zeca de Abreu – Atriz, diretora, professora, gestora cultural – Cia. Ourobolos
4. Mauricio Pedrosa - Atelier Cenográfico
5. Everton Machado - Cia de Teatro Gente
6. Camila Guilera - A Panacéia - Grupo de Teatro
7. Natan Duarte - Cia BELUNA de arte / GipeCorpo (UFBA)
8. Leonel Mattos - Agente e Produtor
9. Anativo Oliveira - Cia de Teatro Metamorfose
10. Nathan Marreiro - Cia de Teatro Gente
11. Luiz Buranga - A Outra Companhia de Teatro
12. Isabella Rotondano – Produção e Cenografia
13. Thor Medrado - Cia de Teatro Gente
14. Daniel de Deus - Cia de Teatro Gente
15. Antonio Soares - Performáticos Quilombo/ Brasil Colorido Cia Internacional de Dança e Teatro! e Cia de Teatro Gente
16. Ismael Marques - Cia de Teatro Gente
17. Victor Kizza - Cia de Teatro Gente
18. Clóvis Oliveiras - Brasil Colorido Cia Internacional de Dança e Teatro! e Performáticos Quilombo
19. Solange Simões - Trapos e Cia
20. Franclin Rocha - Cia de Teatro Gente
21. Tariana Costa - Trapos e CIA
22. Fábio Viana - Barracão das Artes
23. Cissa Brito - Brasil Colorido Cia Internacional de Dança e Teatro
24. Lázaro Machado - Performáticos Quilombo e Trapos e Cia.
25. Jaime Cunha - Trapos e Cia
26. Paulo Neri - Performáticos Quilombo/Cia de Teatro Gente da Bahia
27. João Batista Lima - Casa da Palhaçaria/Grupo Viapalco/Cooperativa Baiana de Teatro
28. Neinha Guarani - Cia de Teatro Gente
29. Isa Trigo
30. Italo Sanches Sousa
31. Lene Nascimento
32. Manu Santiago - Chegança Atelier Cultural
33. Evelin Buchegger
34. Clara Paixão - Quilombo Somos Muitas
35. Daniel Xavier - Brasil Colorido Cia Internacional de Dança e Teatro!
36. Ivanice Costa - Cia de Teatro Metamorfose
37. Ivanea Costa - Cia de Teatro Metamorfose
38. Valda França - Cia de Teatro Metamorfose
39. Josilene Passos - Cia de Teatro Metamorfose
40. Daiane Messias - Cia de Teatro Metamorfose
41. Maria Clara Mendes – Cia. Teatro Improviso Salvador
42. Lika Ferraro - Direção - Cia de teatro musical Pó Compacto
43. Adriano Vieira - Cia de teatro musical Pó Compacto
44. Arthur da Mata - Cia de teatro musical Pó Compacto
45. Consa Ferreira - Cia de teatro musical Pó Compacto
46. Cezar Ribeiro - Cia de teatro musical Pó Compacto
47. Edy Veiga - Cia de teatro musical Pó Compacto
48. Regis Spinner - Cia de teatro musical Pó Compacto
49. Vanessa - Cia de teatro musical Pó Compacto
50. Alexandre Farias - Cia de teatro musical Pó Compacto
51. Fábio Vidal – Território Sirius Teatro.
52. Naldo Santini
53. Luciano Reis - Designer de Iluminação
54. Jussara Bacelar - Cia. gente de teatro
55. Fernanda Paquelet - Coletivo4
56. Nato Matos - Companhia de Teatro Musical Pó Compacto
57. Luciana Souza - EnCompanhia de Interesse Popular
58. Victor Hugo Sá - Cia Casamento Aberto
59. Ana Mendes - Chegança Atelier Cultural
60. Luciana Comin - Grupo TECA teatro
61. Marconi Araponga - Grupo TECA Teatro
62. Jhoilson de Oliveira - Quilombo Calabar
63. Carol Carvalho
64. Erika Maia - Criativa - Arte, cultura, educação e entretenimento.
65. Afonso Penna - Ator/Diretor/Músico - Cia. Psicodélicos de Teatro/Brasil Colorido Cia. Internacional de Dança e Teatro!
66. Ana Vaneska de Almeida
67. Tonny Ferreira
68. Gil Santana - Ator/Diretor
69. Kayky Saneigí - Cia de Teatro Gente
70. Paulo Alcântara
71. Jackson Costa - Los Catedrásticos
72. Cyria Coentro - Los Catedrásticos
73. Maria Menezes - Los Catedrásticos
74. Paulo Dourado
75. Virgínia Martins
76. Aicha Marques
77. Fafá Menezes
78. Bertho Filho
79. Luiza Prosérpio
80. Walmir do Carmo
81. Nicole Leão
82. Paulo Borges
83. Eduardo Tudella
84. Rita Assemany
85. Yulo Cézzar
86. Edvana Carvalho
87. Aílson Leite - Coletivo João Ninguém
88. Danilo Cairo - Toca Criações Artísticas
89. Nathaly Soares - Cia Teatral Arte Dança Nathaly Soares
90. Denise Correia - Arte Sintonia Companhia de Teatro
91. Felipe Mago
92. Andréa Elia Neves
93. Uarlen Becker - Usina de Teatro
94. Tânia Toko
95. Suelma Costa - Cia de Teatro Gente
96. Robson Correia - IFÁ - Instituto de Formação em Arte
97. Gordo Neto
98. Mariana Damásio
99. Irã Costa - CIA. BELUNA de Arte
100. Hamilton Lima
101. Daniela Vieira - Atriz
102. Ludimila Agostinho - Madalenas da Chapada
103. Marcus Villas Góis - Associação Cultural Arte em Todas as Partes
104. Tiago Querino
105. Ed Santana - Ator
106. Marcelo Augusto - Ator
107. Rafael Charrete
108. Maria Teixeira
109. Camilo Fróes - Grupo TECA Teatro
110. Marcelo Praddo
111. Gilberto Reys – Ator, produtor e diretor da Cia Sexta-feira de Teatro
112. Igor Epifânio - Coletivo 4
113. Kris Gil - Cia Teatral Arte Dança Nathaly Soares
114. Neilhy Rios - Cia Teatral Arte Dança Nathaly Soares
115. Geová Nascimento - Cia Teatral Arte Dança Nathaly Soares
116. Katia Jackson - Cia Teatral Arte Dança Nathaly Soares
117. Renato - Cia Teatral Arte Dança Nathaly Soares
118. Carol Rosa
119. Iara Colina
120. Nilma Abreu - Cia Psicodélicos de Teatro/ Brasil Colorido Cia Internacional Dança e Teatro
121. Orla Perazzo - Cia de teatro musical Pó Compacto
122. Heron Sena - GIPE Corpo
123. Lila Vidal - Projeto Flores para Julieta
124. Gabriela Paixão - Grupo de Teatro Novos Arteiros
125. Newton Olivieri - Cia de Teatro Olivieri
126. Pedro Rezende Caldas
127. Saulus Castro Bomfim - Coletivo Duo Teatro
128. Ramona Gayão
129. Ângela Andrade
130. Fão Miranda
131. Xanda Fontes - Teatro Para Vida
132. Guto Veloso
133. Thiago das Virgens
134. Marinho Gonçalves
135. Taise Painn
136. Manu Moraes
137. Maurício Lourenço
138. Alan Miranda
139. Milenne Miranda
140. Mônica Santana
141. Adele Cheronwiny Alves Ferreira da Silva - Cia Bocó
142. Frank Menezes
143. Nilson Rocha
144. Ângela Daltro
145. Beatriz Conceição
146. Márcia Andrade
147. Maria Jatobá - Grupo Persona de Teatro
148. Agamenon de Abreu - Via Palco e Arte e Sintonia Companhia de Teatro
149. Cristiane Gil - Curso técnico de teatro Colégio estadual Isaías Alves/ CIA Teatral Natália Soares
150. Daniela Chávez - Casa Improviso Salvador / Cia. de Teatro Improviso Salvador
151. Ruan Passos – Dramaturgo e ator
152. Miraildes Alcântara da Silva
153. Gleidson Santana da Costa
154. Adriano Cruz
155. Zuarte Júnior
156. Onisajé (Fernanda Júlia Barbosa) - Teatro Preto de Candomblé - Artes Negras Integradas e Oyá L'adê Inan Ponto de Cultura
157. Meran Vargens
158. Cássio Fabiano
159. Gilson Garcia - Arte Sintonia Companhia de Teatro
160. Inácio Deus
161. Elis Almeida
162. Gil Teixeira
163. Matheus Afonso
164. Maurício Martins - Figurinista (Acervo Boca de Cena)
165. Lucas Lins - Ator
166. Juliete Nascimento
167. Agenor Pereira - DAC/ Dionízio Actos Cênicos
168. Márcia Gil-Braz
169. Juárez Andaluz
170. Ana Luísa Fidalgo - A Panacéia
171. Antônio Marques - Arte Sintonia Companhia de Teatro
172. Rodrigo Villa - Cia Baiana de Patifaria
173. Larissa Profeta - Atriz
174. Helita Soarez
175. Iocaã Costa Simões - Stuart Studio de Artes
176. Veríssimo Vasconcelos - Cia de Teatro Musical Pó Compacto
177. Marcos Sampaio - Cia Sem Sentido
178. Rívisson Zurique
179. Wanderley Meira
180. Léo Santys - Ator Santys Produções & Eventos Artísticos
181. Indaiá Oliveira - Atriz
182. Alexandre Moreira - Coletivo4
183. Eddie Marques
184. Cláudio Galizas - Cia Gerarte
185. Caio Rodrigo
186. Camila Bonifácio
187. Gil Vicente Tavares
188. Sandra Lopes
189. Dêvid Gonçalves – Ator, diretor (Grupo Anexu's / Movimento do teatro de Rua da Bahia)
190. Letícia Chequer – Atriz
191. Ednei Alessandro - Ator
192. Celso Júnior – Ator e diretor teatral
193. Edvard Passos - Diretor e dramaturgo
194. Márcia Limma
195. Elisa Mendes
196. Vadinha Moura
197. Lara Couto
198. Mônica Veloso – Produtora
199. Isaac Fiterman
200. Kalila Pinto
201. Lucy Dultra
202. Sophia Colleti Simões Vieira
203. Thallia Anatália
204. Farmácia São José
205. Caw Bonfim
206. Roberto Laplagne
207. Thelma Gualberto
208. Sérgio Coelho Borges Farias
209. Miguel Campelo
210. Iana Nascimento
211. Antônio Carlos Bastos Costa (AC Costa) – Ator
212. Iasmine Menezes
213. Lanni - Cia Bocó de teatro do improviso
214. Luciana Rocha
215. Thiago Almasy - ÚLTIMA Plataforma
216. Teresa Costalima
217. Náiade Carneiro
218. Juliana Monique - Cia de Artes Elementos
219. Simone de Araújo
220. Saulo Ilogoní
221. Guigga Maraká
222. Roberto Mezzottino
223. Amanda Cervilho - Sankofa Lab Produções
224. Fabio Espírito Santo - Meimundo Invenções Compartilhadas
225. Eliana Pedroso
226. Iami Rebouças Freire
227. Carlos Betão
228. Warney Júnior
229. André Bernard - Músico
230. Sérgio Sobreira
231. Antônio Aruanda – Escritor
232. Jorge Vox
233. Filinto Coelho - Todo Mundo Faz Teatro
234. Murilo Ribeiro - Artista Plástico
235. Cibele Brandão
236. Sara Vitória
237. Fernanda Mascarenhas
238. Alice Becker
239. Rino Carvalho
240. Fernanda Veiga - Coletivo Reverbe
241. Hebe Alves
242. Lyu Árrison - Ator
243. Tica Raposo
244. Tarciso Ivo
245. Alethea Novaes - Os Argonautas Cia de Teatro
246. Marcelo Flores - Os Argonautas Cia de Teatro
247. Débora Albuquerque – Produtora, atriz, contadora de histórias
248. Nathalia Procópio - Teatro Gamboa
249. Jane Santa Cruz - Atriz e produtora cultural
250. Lea Mattos - Agente
251. Daniel Calibam
252. Vitório Emanuel
253. Ângela Dantas
254. Márcia Silva e Silva
255. Alison de Sá
256. Antonio Fabio - Ovo teatro e audiovisual
257. Lino Costa
258. Caio Lincoln Santos Araújo - IF BAIANO
259. Lisa Vietra
260. Eddy Veríssimo - A Outra Companhia de Teatro
261. Ângelo Flávio
262. Diego Alcântara
263. Luciana Liège
264. Felipe de Assis - FIAC Bahia
265. Rita Aquino - FIAC Bahia
266. Letícia Virgens - Focus Arte Sustentável
267. Clara Torres
268. Daniel Farias
269. Yolanda Nogueira
270. Maria Justina Tude - Atriz / artista da palavra
271. Kaika Alves
272. Débora Landim
273. Demi Atahan – Atriz e produtora cultural
274. Bruno Guimarães
275. Danieli Jardim - Sound designer
276. João Guisande - Ator
277. Isabel Jordânia
278. Marcos Duarte
279. Agnaldo Lopes
280. Sávio Conceição
281. Aline Bastos
282. Nildson B. Veloso
283. Adelen Cheronwiny Alves Ferreira da Silva - Cia Bocó
284. Rita Pereira Mendes da Rocha
285. Alegria Sangolete
286. Maicon Alisson Silva dos Santos
287. Laura Franco - Teatro den-di-Casa
288. Alexandra Gouvêa Dumas
289. Viviane Laert
290. Iara Villaça
291. Diogo Lopes Filho - Coletivo4 – Arte Sintoniau Companhia de Teatro
292. Iara Villaça
293. Priscila Whitte - Cia de Teatro Gente
294. Rubens Celestino
295. Jarbas Oliver
296. Mariana Moreno - Ateliê Voador Teatro
297. Ridson Reis
298. Dailton de Andrade Silva - Daka Shola Ateliê Criativo
299. Fabiana Faraó
300. Demian Reis
301. Pedro Hejac - Ator/Atriz
302. Renata Benigno
303. Marcelo Jardim
304. Tânia Maria flores
305. Mariana Freire
306. Elson Rosário – Ator e Produtor Cultural
307. Marina Fonseca - Designer de Iluminação/Técnica de Iluminação Cênica
308. Marcele Santos – Agente Territorial de Cultura de Salvador, Novos Arteiros e Grupo Teca Teatro
309. Daniel Vinicius - Novos Arteiros
310. Jojo Oding - Novos Arteiros
311. Vitória Reis - Novos Arteiros
312. Luis Cláudio - Novos Arteiros
313. Dionne Barreto
314. Fernando Antônio
315. Iara Castro
316. DudaWoyda - ATeliê voadOR Teatro
317. Djalma Thürler - ATeliê voadOR Teatro
318. Ana Paula Bouzas - Meimundo Invenções Compartilhadas
319. Romualdo Lisboa - Teatro Popular de Ilhéus
320. Gerusa Doria
321. Bruno de Sousa
322. Suelen Maria
323. Rodrigo Queiroz
324. Natalyne Santos - Atriz/Pesquisadora/Professora de Teatro
325. Emillie Lapa - Multi-instrumentista/Diretora Musical/Atriz
326. Diana de Freitas Ramos - Atriz/diretora/professora de teatro
327. Jenifer Louise - Atriz e produtora.
328. Paula Alves
329. Ana Aragão
330. Maurício Ramos – Ator Comediante e Roteirista
331. Hyago Matos
332. Lúcio Tranchesi
333. Felipe Mago
334. Ciro Sales – Ator, produtor e empresário/ Supernova Teatro e Otimistas
335. Glicia Nathalia de Campos - Multiartista (Tribarte)
336. Emília María - Atriz
337. Selma Santos - Atriz e Produtora
338. Helena Marfuz – Produtora
339. Ilma Nascimento
340. Rino de Carvalho Inácio
341. Natália Valério
342. Márcio Meirelles - Teatro dos Novos/Teatro Vila Velha
343. Cristina Castro - Teatro Vila Velha
344. Marcelo Casulo - Ator/Músico
345. Guga Walla - Ator/Comediante
346. Valdiná Guerra – Atriz e Diretora – Zinguê Casa dos Ventos
347. Ana Clara Veras - Coragem de Teatro
348. Gutierrez Caxias de Souza
349. Rui Mantur
350. Gislane Santos - Atriz
351. Aglei - Ator
352. Gabys Lima - Atriz e professora de teatro
353. Sara Jobard - Atriz
354. Bertrand Duarte - Ator e produtor
355. Bertho Filho - Ator, Diretor Teatral, Dramaturgo, Produtor – DITIRAMBOS
356. Antônio Vicente - Ator - Coletivo Serra Grande - Uruçuca
357. Camilla Sarno Machado
358. Murilo Bastos
359. Mariana Borges
360. Geisa Penna Tupinambá – Atriz e Professora de Teatro – Ilhéus
361. Deyse Ramos
362. Jomir Gomes - Ator, diretor, produtor, dramaturgo e palhaço
363. Larissa Paixão - Atriz e Produtora - Espaço Cultural Ocupaê - Ilhéus
364. Fellipe França
365. Andréa Souza
366. Bruna Rafael
367. Kadu Veiga
368. Paula Barretto - Abrakadabra Musicais
369. Aikon Souza - Grupo TDK
370. Mariana Ferrari - Atriz e dubladora
371. Nanda Lisboa - Cia Encruzilhada
372. Rafael Silva Fontes
373. Preta Kiran - Cia Encruzilhada
374. Helisleide Bonfim