FLAVIA AZEVEDO

Wagner Moura e outros gigantes da cena baiana pressionam Governo da Bahia a investir na cultura

Carta assinada por mais de 370 artistas cobra adesão imediata da Bahia ao Programa Aldir Blanc e destinação ampliada de recursos para espaços e coletivos culturais; leia documento

Flavia Azevedo

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:18

Wagner Moura Crédito: @dolanne.d./Reprodução

Mais de 370 artistas, produtores, técnicos e gestores culturais da Bahia assinaram uma carta enviada nesta segunda-feira (25) ao governador Jerônimo Rodrigues e às secretarias da Fazenda e da Cultura exigindo que o Estado adira imediatamente à Portaria nº 216 do Ministério da Cultura, que institui o Programa Nacional Aldir Blanc de Apoio a Ações Continuadas.

O grupo, que se apresenta como Teatro Profissional Baiano, pede que o governo não se limite ao percentual mínimo exigido pela portaria (10%) e comprometa 30% dos recursos recebidos para a manutenção de espaços, coletivos, escolas livres de arte e eventos de caráter continuado. Os signatários também reivindicam que a execução dos editais seja coordenada pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), considerada a instituição com maior capacidade técnica para a tarefa.

Entre os nomes que subscrevem o documento estão Wagner Moura, Jackson Costa, Cyria Coentro, Maria Menezes, Paulo Dourado, Fábio Vidal, Gil Vicente Tavares, Márcio Meirelles, Cristina Castro, Ana Paula Bouzas, Romualdo Lisboa, Bertrand Duarte e Paula Barretto. Também apoiam o movimento companhias e instituições históricas, como a Cia Baiana de Patifaria e o Teatro Vila Velha.

Veja os artistas que assinam a carta: 1 de 4

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Confira a carta na íntegra:

Salvador/BA, 25/08/2025

Para:

Sr. Jerônimo Rodrigues Governador do Estado da Bahia

Sr. Manoel Vitorio da Silva Filho Secretário da Fazenda do Estado da Bahia

Sr. Bruno Monteiro Secretário de Cultura do Estado da Bahia

Sra. Sara Prado Diretora Geral da Funceb

Assunto: Solicitação de adesão do Estado da Bahia à Portaria nº 216 do MINC

O grupo Teatro Profissional Baiano , composto por produtores, atores, diretores, administradores de espaços culturais, profissionais técnicos e representantes de classe, vem a público solicitar ao Estado da Bahia a assinatura do termo de adesão à Portaria MinC nº 216, de 11 de junho de 2025.. Esta portaria institui o Programa Nacional Aldir Blanc de Apoio a Ações Continuadas, destinado a fomentar espaços, grupos e coletivos culturais, escolas gratuitas de arte e cultura e eventos de caráter continuado.

Diante disso, solicitamos respeitosamente a adesão formal do Estado da Bahia ao referido Programa.

Solicitamos também que a execução dos editais decorrentes desta Portaria seja realizada por meio da Fundação Cultural da Bahia – Funceb. Este órgão possui a expertise institucional necessária para elaborar, estruturar e aplicar os editais, além de contar com uma rede de profissionais, banco de dados e infraestrutura para o adequado monitoramento e acompanhamento das ações culturais estaduais.

Ainda, considerando o disposto no Art. 5º da Portaria, que estabelece aplicação mínima equivalente a, no mínimo, 10% dos recursos do Aldir Blanc destinados ao ente federado , solicitamos ao Estado da Bahia que supere esse percentual mínimo.. Solicitamos o comprometimento de 30% (trinta por cento) dos recursos da Aldir Blanc destinados ao ente federado. Adicionalmente, solicitamos ao Estado que, em conformidade com o § 2º do mesmo artigo , complemente esses recursos com recursos orçamentários próprios ou com fontes adicionais nacionais e internacionais para as seguintes finalidades:

Fomentar espaços, grupos e coletivos artístico-culturais

Apoiar escolas gratuitas de arte e cultura



Sustentar eventos contínuos com visibilidade e permanência



Este pedido é razoável, pois, segundo o Art. 4º da mesma portaria , os espaços artístico-culturais (I), as escolas livres de arte e cultura (II), os grupos e coletivos artístico-culturais independentes (III) e os eventos artístico-culturais de caráter continuado representam gigantesca força produtiva, público-alvo e manutenção de patrimônio material e imaterial. Portanto, devem receber maior atenção no que diz respeito às questões orçamentárias.

A longevidade destes atores é necessária para manter ativas as diferentes áreas de produção, difusão e consumo. Acreditamos que esse esforço complementar fortalecerá o ecossistema artístico-cultural baiano, ampliando o acesso à cultura, a qualificação profissional, o retorno financeiro, a criação, a difusão e a continuidade das atividades no campo das artes cênicas.

Vale destacar que essas ações dependem de um esforço conjunto entre as secretarias, impactando positivamente também em diversas outras áreas da administração pública baiana.

Por fim, cabe destacar que o Teatro Profissional Baiano congrega representantes das mais diversas áreas do teatro e das artes cênicas do estado da Bahia, e está comprometido com o estímulo produtivo da indústria cultural e com a defesa e valorização da cultura como direito social.

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para contribuir com o diálogo e o processo de adesão e implementação do Programa.

Veja os artistas que assinam a carta:

1. Fernando Marinho - SATED

2. Wagner Moura

3. Zeca de Abreu – Atriz, diretora, professora, gestora cultural – Cia. Ourobolos

4. Mauricio Pedrosa - Atelier Cenográfico

5. Everton Machado - Cia de Teatro Gente

6. Camila Guilera - A Panacéia - Grupo de Teatro

7. Natan Duarte - Cia BELUNA de arte / GipeCorpo (UFBA)

8. Leonel Mattos - Agente e Produtor

9. Anativo Oliveira - Cia de Teatro Metamorfose

10. Nathan Marreiro - Cia de Teatro Gente

11. Luiz Buranga - A Outra Companhia de Teatro

12. Isabella Rotondano – Produção e Cenografia

13. Thor Medrado - Cia de Teatro Gente

14. Daniel de Deus - Cia de Teatro Gente

15. Antonio Soares - Performáticos Quilombo/ Brasil Colorido Cia Internacional de Dança e Teatro! e Cia de Teatro Gente

16. Ismael Marques - Cia de Teatro Gente

17. Victor Kizza - Cia de Teatro Gente

18. Clóvis Oliveiras - Brasil Colorido Cia Internacional de Dança e Teatro! e Performáticos Quilombo

19. Solange Simões - Trapos e Cia

20. Franclin Rocha - Cia de Teatro Gente

21. Tariana Costa - Trapos e CIA

22. Fábio Viana - Barracão das Artes

23. Cissa Brito - Brasil Colorido Cia Internacional de Dança e Teatro

24. Lázaro Machado - Performáticos Quilombo e Trapos e Cia.

25. Jaime Cunha - Trapos e Cia

26. Paulo Neri - Performáticos Quilombo/Cia de Teatro Gente da Bahia

27. João Batista Lima - Casa da Palhaçaria/Grupo Viapalco/Cooperativa Baiana de Teatro

28. Neinha Guarani - Cia de Teatro Gente

29. Isa Trigo

30. Italo Sanches Sousa

31. Lene Nascimento

32. Manu Santiago - Chegança Atelier Cultural

33. Evelin Buchegger

34. Clara Paixão - Quilombo Somos Muitas

35. Daniel Xavier - Brasil Colorido Cia Internacional de Dança e Teatro!

36. Ivanice Costa - Cia de Teatro Metamorfose

37. Ivanea Costa - Cia de Teatro Metamorfose

38. Valda França - Cia de Teatro Metamorfose

39. Josilene Passos - Cia de Teatro Metamorfose

40. Daiane Messias - Cia de Teatro Metamorfose

41. Maria Clara Mendes – Cia. Teatro Improviso Salvador

42. Lika Ferraro - Direção - Cia de teatro musical Pó Compacto

43. Adriano Vieira - Cia de teatro musical Pó Compacto

44. Arthur da Mata - Cia de teatro musical Pó Compacto

45. Consa Ferreira - Cia de teatro musical Pó Compacto

46. Cezar Ribeiro - Cia de teatro musical Pó Compacto

47. Edy Veiga - Cia de teatro musical Pó Compacto

48. Regis Spinner - Cia de teatro musical Pó Compacto

49. Vanessa - Cia de teatro musical Pó Compacto

50. Alexandre Farias - Cia de teatro musical Pó Compacto

51. Fábio Vidal – Território Sirius Teatro.

52. Naldo Santini

53. Luciano Reis - Designer de Iluminação

54. Jussara Bacelar - Cia. gente de teatro

55. Fernanda Paquelet - Coletivo4

56. Nato Matos - Companhia de Teatro Musical Pó Compacto

57. Luciana Souza - EnCompanhia de Interesse Popular

58. Victor Hugo Sá - Cia Casamento Aberto

59. Ana Mendes - Chegança Atelier Cultural

60. Luciana Comin - Grupo TECA teatro

61. Marconi Araponga - Grupo TECA Teatro

62. Jhoilson de Oliveira - Quilombo Calabar

63. Carol Carvalho

64. Erika Maia - Criativa - Arte, cultura, educação e entretenimento.

65. Afonso Penna - Ator/Diretor/Músico - Cia. Psicodélicos de Teatro/Brasil Colorido Cia. Internacional de Dança e Teatro!

66. Ana Vaneska de Almeida

67. Tonny Ferreira

68. Gil Santana - Ator/Diretor

69. Kayky Saneigí - Cia de Teatro Gente

70. Paulo Alcântara

71. Jackson Costa - Los Catedrásticos

72. Cyria Coentro - Los Catedrásticos

73. Maria Menezes - Los Catedrásticos

74. Paulo Dourado

75. Virgínia Martins

76. Aicha Marques

77. Fafá Menezes

78. Bertho Filho

79. Luiza Prosérpio

80. Walmir do Carmo

81. Nicole Leão

82. Paulo Borges

83. Eduardo Tudella

84. Rita Assemany

85. Yulo Cézzar

86. Edvana Carvalho

87. Aílson Leite - Coletivo João Ninguém

88. Danilo Cairo - Toca Criações Artísticas

89. Nathaly Soares - Cia Teatral Arte Dança Nathaly Soares

90. Denise Correia - Arte Sintonia Companhia de Teatro

91. Felipe Mago

92. Andréa Elia Neves

93. Uarlen Becker - Usina de Teatro

94. Tânia Toko

95. Suelma Costa - Cia de Teatro Gente

96. Robson Correia - IFÁ - Instituto de Formação em Arte

97. Gordo Neto

98. Mariana Damásio

99. Irã Costa - CIA. BELUNA de Arte

100. Hamilton Lima

101. Daniela Vieira - Atriz

102. Ludimila Agostinho - Madalenas da Chapada

103. Marcus Villas Góis - Associação Cultural Arte em Todas as Partes

104. Tiago Querino

105. Ed Santana - Ator

106. Marcelo Augusto - Ator

107. Rafael Charrete

108. Maria Teixeira

109. Camilo Fróes - Grupo TECA Teatro

110. Marcelo Praddo

111. Gilberto Reys – Ator, produtor e diretor da Cia Sexta-feira de Teatro

112. Igor Epifânio - Coletivo 4

113. Kris Gil - Cia Teatral Arte Dança Nathaly Soares

114. Neilhy Rios - Cia Teatral Arte Dança Nathaly Soares

115. Geová Nascimento - Cia Teatral Arte Dança Nathaly Soares

116. Katia Jackson - Cia Teatral Arte Dança Nathaly Soares

117. Renato - Cia Teatral Arte Dança Nathaly Soares

118. Carol Rosa

119. Iara Colina

120. Nilma Abreu - Cia Psicodélicos de Teatro/ Brasil Colorido Cia Internacional Dança e Teatro

121. Orla Perazzo - Cia de teatro musical Pó Compacto

122. Heron Sena - GIPE Corpo

123. Lila Vidal - Projeto Flores para Julieta

124. Gabriela Paixão - Grupo de Teatro Novos Arteiros

125. Newton Olivieri - Cia de Teatro Olivieri

126. Pedro Rezende Caldas

127. Saulus Castro Bomfim - Coletivo Duo Teatro

128. Ramona Gayão

129. Ângela Andrade

130. Fão Miranda

131. Xanda Fontes - Teatro Para Vida

132. Guto Veloso

133. Thiago das Virgens

134. Marinho Gonçalves

135. Taise Painn

136. Manu Moraes

137. Maurício Lourenço

138. Alan Miranda

139. Milenne Miranda

140. Mônica Santana

141. Adele Cheronwiny Alves Ferreira da Silva - Cia Bocó

142. Frank Menezes

143. Nilson Rocha

144. Ângela Daltro

145. Beatriz Conceição

146. Márcia Andrade

147. Maria Jatobá - Grupo Persona de Teatro

148. Agamenon de Abreu - Via Palco e Arte e Sintonia Companhia de Teatro

149. Cristiane Gil - Curso técnico de teatro Colégio estadual Isaías Alves/ CIA Teatral Natália Soares

150. Daniela Chávez - Casa Improviso Salvador / Cia. de Teatro Improviso Salvador

151. Ruan Passos – Dramaturgo e ator

152. Miraildes Alcântara da Silva

153. Gleidson Santana da Costa

154. Adriano Cruz

155. Zuarte Júnior

156. Onisajé (Fernanda Júlia Barbosa) - Teatro Preto de Candomblé - Artes Negras Integradas e Oyá L'adê Inan Ponto de Cultura

157. Meran Vargens

158. Cássio Fabiano

159. Gilson Garcia - Arte Sintonia Companhia de Teatro

160. Inácio Deus

161. Elis Almeida

162. Gil Teixeira

163. Matheus Afonso

164. Maurício Martins - Figurinista (Acervo Boca de Cena)

165. Lucas Lins - Ator

166. Juliete Nascimento

167. Agenor Pereira - DAC/ Dionízio Actos Cênicos

168. Márcia Gil-Braz

169. Juárez Andaluz

170. Ana Luísa Fidalgo - A Panacéia

171. Antônio Marques - Arte Sintonia Companhia de Teatro

172. Rodrigo Villa - Cia Baiana de Patifaria

173. Larissa Profeta - Atriz

174. Helita Soarez

175. Iocaã Costa Simões - Stuart Studio de Artes

176. Veríssimo Vasconcelos - Cia de Teatro Musical Pó Compacto

177. Marcos Sampaio - Cia Sem Sentido

178. Rívisson Zurique

179. Wanderley Meira

180. Léo Santys - Ator Santys Produções & Eventos Artísticos

181. Indaiá Oliveira - Atriz

182. Alexandre Moreira - Coletivo4

183. Eddie Marques

184. Cláudio Galizas - Cia Gerarte

185. Caio Rodrigo

186. Camila Bonifácio

187. Gil Vicente Tavares

188. Sandra Lopes

189. Dêvid Gonçalves – Ator, diretor (Grupo Anexu's / Movimento do teatro de Rua da Bahia)

190. Letícia Chequer – Atriz

191. Ednei Alessandro - Ator

192. Celso Júnior – Ator e diretor teatral

193. Edvard Passos - Diretor e dramaturgo

194. Márcia Limma

195. Elisa Mendes

196. Vadinha Moura

197. Lara Couto

198. Mônica Veloso – Produtora

199. Isaac Fiterman

200. Kalila Pinto

201. Lucy Dultra

202. Sophia Colleti Simões Vieira

203. Thallia Anatália

204. Farmácia São José

205. Caw Bonfim

206. Roberto Laplagne

207. Thelma Gualberto

208. Sérgio Coelho Borges Farias

209. Miguel Campelo

210. Iana Nascimento

211. Antônio Carlos Bastos Costa (AC Costa) – Ator

212. Iasmine Menezes

213. Lanni - Cia Bocó de teatro do improviso

214. Luciana Rocha

215. Thiago Almasy - ÚLTIMA Plataforma

216. Teresa Costalima

217. Náiade Carneiro

218. Juliana Monique - Cia de Artes Elementos

219. Simone de Araújo

220. Saulo Ilogoní

221. Guigga Maraká

222. Roberto Mezzottino

223. Amanda Cervilho - Sankofa Lab Produções

224. Fabio Espírito Santo - Meimundo Invenções Compartilhadas

225. Eliana Pedroso

226. Iami Rebouças Freire

227. Carlos Betão

228. Warney Júnior

229. André Bernard - Músico

230. Sérgio Sobreira

231. Antônio Aruanda – Escritor

232. Jorge Vox

233. Filinto Coelho - Todo Mundo Faz Teatro

234. Murilo Ribeiro - Artista Plástico

235. Cibele Brandão

236. Sara Vitória

237. Fernanda Mascarenhas

238. Alice Becker

239. Rino Carvalho

240. Fernanda Veiga - Coletivo Reverbe

241. Hebe Alves

242. Lyu Árrison - Ator

243. Tica Raposo

244. Tarciso Ivo

245. Alethea Novaes - Os Argonautas Cia de Teatro

246. Marcelo Flores - Os Argonautas Cia de Teatro

247. Débora Albuquerque – Produtora, atriz, contadora de histórias

248. Nathalia Procópio - Teatro Gamboa

249. Jane Santa Cruz - Atriz e produtora cultural

250. Lea Mattos - Agente

251. Daniel Calibam

252. Vitório Emanuel

253. Ângela Dantas

254. Márcia Silva e Silva

255. Alison de Sá

256. Antonio Fabio - Ovo teatro e audiovisual

257. Lino Costa

258. Caio Lincoln Santos Araújo - IF BAIANO

259. Lisa Vietra

260. Eddy Veríssimo - A Outra Companhia de Teatro

261. Ângelo Flávio

262. Diego Alcântara

263. Luciana Liège

264. Felipe de Assis - FIAC Bahia

265. Rita Aquino - FIAC Bahia

266. Letícia Virgens - Focus Arte Sustentável

267. Clara Torres

268. Daniel Farias

269. Yolanda Nogueira

270. Maria Justina Tude - Atriz / artista da palavra

271. Kaika Alves

272. Débora Landim

273. Demi Atahan – Atriz e produtora cultural

274. Bruno Guimarães

275. Danieli Jardim - Sound designer

276. João Guisande - Ator

277. Isabel Jordânia

278. Marcos Duarte

279. Agnaldo Lopes

280. Sávio Conceição

281. Aline Bastos

282. Nildson B. Veloso

283. Adelen Cheronwiny Alves Ferreira da Silva - Cia Bocó

284. Rita Pereira Mendes da Rocha

285. Alegria Sangolete

286. Maicon Alisson Silva dos Santos

287. Laura Franco - Teatro den-di-Casa

288. Alexandra Gouvêa Dumas

289. Viviane Laert

290. Iara Villaça

291. Diogo Lopes Filho - Coletivo4 – Arte Sintoniau Companhia de Teatro

292. Iara Villaça

293. Priscila Whitte - Cia de Teatro Gente

294. Rubens Celestino

295. Jarbas Oliver

296. Mariana Moreno - Ateliê Voador Teatro

297. Ridson Reis

298. Dailton de Andrade Silva - Daka Shola Ateliê Criativo

299. Fabiana Faraó

300. Demian Reis

301. Pedro Hejac - Ator/Atriz

302. Renata Benigno

303. Marcelo Jardim

304. Tânia Maria flores

305. Mariana Freire

306. Elson Rosário – Ator e Produtor Cultural

307. Marina Fonseca - Designer de Iluminação/Técnica de Iluminação Cênica

308. Marcele Santos – Agente Territorial de Cultura de Salvador, Novos Arteiros e Grupo Teca Teatro

309. Daniel Vinicius - Novos Arteiros

310. Jojo Oding - Novos Arteiros

311. Vitória Reis - Novos Arteiros

312. Luis Cláudio - Novos Arteiros

313. Dionne Barreto

314. Fernando Antônio

315. Iara Castro

316. DudaWoyda - ATeliê voadOR Teatro

317. Djalma Thürler - ATeliê voadOR Teatro

318. Ana Paula Bouzas - Meimundo Invenções Compartilhadas

319. Romualdo Lisboa - Teatro Popular de Ilhéus

320. Gerusa Doria

321. Bruno de Sousa

322. Suelen Maria

323. Rodrigo Queiroz

324. Natalyne Santos - Atriz/Pesquisadora/Professora de Teatro

325. Emillie Lapa - Multi-instrumentista/Diretora Musical/Atriz

326. Diana de Freitas Ramos - Atriz/diretora/professora de teatro

327. Jenifer Louise - Atriz e produtora.

328. Paula Alves

329. Ana Aragão

330. Maurício Ramos – Ator Comediante e Roteirista

331. Hyago Matos

332. Lúcio Tranchesi

333. Felipe Mago

334. Ciro Sales – Ator, produtor e empresário/ Supernova Teatro e Otimistas

335. Glicia Nathalia de Campos - Multiartista (Tribarte)

336. Emília María - Atriz

337. Selma Santos - Atriz e Produtora

338. Helena Marfuz – Produtora

339. Ilma Nascimento

340. Rino de Carvalho Inácio

341. Natália Valério

342. Márcio Meirelles - Teatro dos Novos/Teatro Vila Velha

343. Cristina Castro - Teatro Vila Velha

344. Marcelo Casulo - Ator/Músico

345. Guga Walla - Ator/Comediante

346. Valdiná Guerra – Atriz e Diretora – Zinguê Casa dos Ventos

347. Ana Clara Veras - Coragem de Teatro

348. Gutierrez Caxias de Souza

349. Rui Mantur

350. Gislane Santos - Atriz

351. Aglei - Ator

352. Gabys Lima - Atriz e professora de teatro

353. Sara Jobard - Atriz

354. Bertrand Duarte - Ator e produtor

355. Bertho Filho - Ator, Diretor Teatral, Dramaturgo, Produtor – DITIRAMBOS

356. Antônio Vicente - Ator - Coletivo Serra Grande - Uruçuca

357. Camilla Sarno Machado

358. Murilo Bastos

359. Mariana Borges

360. Geisa Penna Tupinambá – Atriz e Professora de Teatro – Ilhéus

361. Deyse Ramos

362. Jomir Gomes - Ator, diretor, produtor, dramaturgo e palhaço

363. Larissa Paixão - Atriz e Produtora - Espaço Cultural Ocupaê - Ilhéus

364. Fellipe França

365. Andréa Souza

366. Bruna Rafael

367. Kadu Veiga

368. Paula Barretto - Abrakadabra Musicais

369. Aikon Souza - Grupo TDK

370. Mariana Ferrari - Atriz e dubladora

371. Nanda Lisboa - Cia Encruzilhada

372. Rafael Silva Fontes

373. Preta Kiran - Cia Encruzilhada