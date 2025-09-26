Acesse sua conta
Wagner Moura é apontado como favorito para Globo de Ouro de Melhor Ator

Tradicional site Variety fez suas apostas para premiação, que ainda não divulgou os indicados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:50

Wagner Moura em
Wagner Moura em "O Agente Secreto" Crédito: Divulgação

O ator baiano Wagner Moura desponta como um dos grandes destaques para a temporada de premiações internacionais, segundo o site especializado em entretenimento americano Variety. O veículo aponta o protagonista de O Agente Secreto como um dos favoritos para levar o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme Dramático (Melhor Ator - Drama), entre concorrentes de peso como Daniel Day-Lewis e Michael B. Jordan.

Embora Moura seja apontado como favorito, vale destacar que as indicações ainda não saíram. Trata-se de uma análise baseada em campanhas de estúdios, repercussão da crítica e buzz dentro da indústria cinematográfica feita pelo portal. As indicações finais serão anunciadas apenas pela Hollywood Foreign Press Association nos próximos meses.

Na aposta da Variety, os indicados devem ser Daniel Day-Lewis, por Anemone, Joel Edgerton, por Train Dreams, Dwayne Johnson, por The Smashing Machine, Michael B. Jordan, de Pecadores, Jeremy Allen White, por Springsteen, e Wagner Moura, que tem o nome destacado como favorito. 

Prováveis indicados a Melhor Ator de Drama, com destaque para Wagner Moura
Prováveis indicados a Melhor Ator de Drama, com destaque para Wagner Moura Crédito: Reprodução

O Agente Secreto aparece como possível indicado ainda na categoria de Melhor Roteiro e Filme de Língua Não Inglesa, embora a publicação acredite na vitória do sul-coreano “No Other Choice”.

A análise também chama atenção para outras categorias. Segundo a Variety, entre os filmes com maior destaque estão Frankenstein (Netflix), Hamnet (Focus Features) e Sentimental Value (Neon) para Melhor Filme Dramático, enquanto Jay Kelly (Netflix) e One Battle After Another (Warner Bros.) despontam na categoria de Comédia ou Musical.

Entre as atrizes, Jessie Buckley (Hamnet) e Laura Dern (Is This Thing On?) lideram as apostas para Melhor Atriz em Drama e Comédia ou Musical, respectivamente. Nos papéis de apoio, Stellan Skarsgård (Sentimental Value) e Kate Hudson (Song Sung Blue) aparecem entre os nomes mais cotados.

A temporada de premiações de 2025 envolve decisões estratégicas, como sempre, com estúdios planejando cuidadosamente como posicionar seus filmes e atores para maximizar as chances de reconhecimento. O prazo de submissão para os Globos de Ouro está marcado para 31 de outubro.

Wagner Moura já conquistou reconhecimento internacional por sua atuação em Agente Secreto. Ele foi premiado como Melhor Ator no Festival de Cannes 2025, tornando-se o primeiro brasileiro a receber essa honraria na história do evento. O filme também rendeu a Kleber Mendonça Filho o troféu de Melhor Direção pelo filme. A performance do ator baiano tem sido elogiada pela crítica, colocando-o como um dos favoritos para futuras indicações também ao Oscar.

