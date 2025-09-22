Acesse sua conta
'Homem do sombreiro' chama atenção em manifestação com Wagner Moura; saiba quem é

Veko Araújo performou ao lado de artistas contra a PEC da Blindagem neste domingo (21), em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 16:36

Homem do sombreiro performou ao lado de Wagner Moura e Daniela Mercury em manifestação em Salvador
Homem do sombreiro performou ao lado de Wagner Moura e Daniela Mercury em manifestação em Salvador Crédito: Reprodução / Instagram

A manifestação contra a PEC da Blindagem tomou as ruas do bairro da Barra neste domingo (21) e reuniu em um trio elétrico inúmeros artistas como Daniela Mercury, Baco Exu do Blues e Wagner Moura. Dentre eles, estava uma figura emblemática que nem todos conhecem, o “homem do sombreiro” ou o "sombreiro man"

O senhor de indumentárias africanas avermelhadas e sombreiro branco de renda chamou atenção do público e gerou debates nas redes sociais. Quem não conhece a atuação do artista na cidade até chegou a estranhar um homem negro segurando um guarda-sol e sobre a cabeça de Wagner Moura e Daniela, apontando uma possível reprodução do racismo. Porém, tudo na verdade faz parte de uma grande performance com significativos culturais específicos e o tal "homem do sombreiro" é um dos integrantes do Cortejo Afro, tradicional bloco afro da cidade. 

Em uma postagem no X, a discussão sobre essa figura segurando um sombreiro alcançou mais de 1 milhão de pessoas. "A Bahia continua a mesma. Só mudaram os senhores de engenho", diz a legenda do texto com o vídeo do artista com o acessório cobrindo o protagonista de "O Agente Secreto".

Mas, logo alguns conhecedores da cultura local rebateram o posicionamento da página. "O sombreiro no Cortejo Afro é símbolo cultural ligado ao candomblé e à tradição baiana. Não é servidão, é ancestralidade e respeito. Pesquisar antes de julgar evita deturpar nossa cultura", explicou uma pessoa. "Ele faz parte cortejo afro, em todas as apresentações ele está segurando esse sombreiro, até a noite. Informe se antes de espalhada fake news", alertou outro.

Afinal, quem é o 'homem do sombreiro'?

Veko Araújo - Homem do sombreiro

Veko Araujo por Marina Silva
Veko Araujo por Divulgação
Veko Araújo por Divulgação
Veko Araújo, “sombreiro man” do Cortejo Afro virou ícone do grupo por Paula Froes / CORREIO
Homem do sombreiro performou ao lado de Wagner Moura e Daniela Mercury em manifestação em Salvador por Reprodução / Instagram
1 de 5
Veko Araujo por Marina Silva

Nascido na Vila Brandão, comunidade entre a Igreja da Vitória e Santo Antônio Além do Carmo, o "homem do sombreiro" é Veko Araújo. Parte do Cortejo Afro, bloco criado pelo artista plástico Alberto Pitta, desde 2004, o homem por trás do utensílio redondo é um estudioso das Belas Artes e um movimentador importante do Teatro de Rua na Bahia. A história o que coroou como esse "personagem/entidade" é curiosa.

Durante um desfile de Carnaval, há cerca de 20 anos, Veko tomou um sombreiro das mãos de uma mulher que trabalhava na festa e realizou uma série de movimentos, que, segundo os fundadores do bloco transformou, o acessório em símbolo de uma entidade. A partir dali, Veko incorporaria esse personagem sagrado nas ruas e nos palcos. 

"Como eu venho do Movimento de Teatro de Rua, o Cortejo Afro vem reafirmar minha porção artista: 'um apara-sol e chuva prenunciando a poesia pelas ruas'. O Cortejo Afro vem consolidar o meu lugar de Mestre da Cultura Popular no Estado da Bahia", explicou Veko em entrevista recente ao CORREIO. 

Hoje em dia, o "sombreiro man", viaja o mundo com o bloco, atuando como um multiartista que performa, canta, atua e declama poesias. 

