TEATRO

Peça com Wagner Moura em Salvador começa a vender ingressos semana que vem

Peça estreia na cidade com elenco local e temporada de 3 a 12 de outubro no Trapiche Barnabé

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:45

Wagner Moura Crédito: Divulgação

A venda de ingressos para o espetáculo “UM JULGAMENTO - depois do Inimigo do Povo” em Salvador começa na próxima quarta-feira (24), ao meio-dia. Os bilhetes podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, com preços populares de R$15 (meia-entrada) e R$30 (inteira). Clientes BB Ourocard também terão direito a 50% de desconto. Mais informações estão disponíveis em bb.com.br/cultura.

A peça marca o retorno de Wagner Moura ao teatro, ao lado de Danilo Grangheia e Júlia Bernart, sob a direção de Christiane Jatahy. A cidade foi escolhida para a estreia da turnê mundial do espetáculo, que ficará em cartaz de 3 a 12 de outubro no Trapiche Barnabé (Av. Jequitaia, 5 - Comércio). A temporada contará ainda com a participação da dupla baiana Fernanda Paquelet e Marcelo Flores.

O roteiro da peça é assinado por Lucas Paraizo, premiado roteirista brasileiro, em parceria com Christiane Jatahy. A história é inspirada na obra Um inimigo do povo, de Henrik Ibsen, e acompanha Thomas Stockmann, personagem vivido por Wagner Moura, que enfrenta um julgamento público depois de denunciar a contaminação das águas de sua cidade.