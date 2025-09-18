Acesse sua conta
Peça com Wagner Moura em Salvador começa a vender ingressos semana que vem

Peça estreia na cidade com elenco local e temporada de 3 a 12 de outubro no Trapiche Barnabé

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:45

Wagner Moura
Wagner Moura Crédito: Divulgação

A venda de ingressos para o espetáculo “UM JULGAMENTO - depois do Inimigo do Povo” em Salvador começa na próxima quarta-feira (24), ao meio-dia. Os bilhetes podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, com preços populares de R$15 (meia-entrada) e R$30 (inteira). Clientes BB Ourocard também terão direito a 50% de desconto. Mais informações estão disponíveis em bb.com.br/cultura.

A peça marca o retorno de Wagner Moura ao teatro, ao lado de Danilo Grangheia e Júlia Bernart, sob a direção de Christiane Jatahy. A cidade foi escolhida para a estreia da turnê mundial do espetáculo, que ficará em cartaz de 3 a 12 de outubro no Trapiche Barnabé (Av. Jequitaia, 5 - Comércio). A temporada contará ainda com a participação da dupla baiana Fernanda Paquelet e Marcelo Flores.

O roteiro da peça é assinado por Lucas Paraizo, premiado roteirista brasileiro, em parceria com Christiane Jatahy. A história é inspirada na obra Um inimigo do povo, de Henrik Ibsen, e acompanha Thomas Stockmann, personagem vivido por Wagner Moura, que enfrenta um julgamento público depois de denunciar a contaminação das águas de sua cidade.

O espetáculo tem patrocínio do Banco do Brasil e é realizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), instituição que busca ampliar o acesso dos brasileiros à cultura e valorizar a produção nacional. Presente em cidades como Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, o CCBB está em fase avançada de instalação de sua nova unidade em Salvador, no Palácio da Aclamação, antigo residência oficial dos governadores da Bahia. Mesmo antes da abertura oficial, o centro já realiza ações culturais na cidade.

