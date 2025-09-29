MAIS RÁPIDO AINDA

Ingressos extras para peça de Wagner Moura em Salvador se esgotam em 16 minutos

As apresentações adicionais acontecerão nos dias 4 e 11 de outubro

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12:35

Wagner Moura Crédito: Divulgação

A procura pelo espetáculo “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”, que marca o retorno de Wagner Moura aos palcos, foi tão intensa que os ingressos para as sessões extras em Salvador se esgotaram em apenas 16 minutos nesta segunda-feira (29).

As apresentações adicionais acontecerão nos dias 4 e 11 de outubro, às 17h30, no Trapiche Barnabé, no Comércio. Os bilhetes foram disponibilizados a partir do meio-dia de hoje, pela plataforma Sympla, com valores populares de R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Clientes com cartões do Banco do Brasil puderam garantir 50% de desconto, assim como o público beneficiado por lei.

A peça estreia mundialmente em Salvador, onde ficará em cartaz de 3 a 12 de outubro. A montagem tem direção de Christiane Jatahy e roteiro de Lucas Paraizo, em parceria com a diretora, e conta no elenco com Danilo Grangheia, Júlia Bernart e os baianos Fernanda Paquelet e Marcelo Flores, além de Moura interpretando Thomas Stockmann, personagem que enfrenta um julgamento público após denunciar a contaminação das águas de um balneário.