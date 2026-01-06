FESTIVAL INTERNACIONAL EM SALVADOR

Palácio da Aclamação recebe festival de música que une África e América Latina

Giro Conecta estreia em Salvador com quatro dias de shows, debates e after parties a partir do dia da Lavagem do Bonfim

Flavia Azevedo

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 21:53

CCBB Salvador será no Palácio da Aclamação Crédito: Divulgação

Salvador se prepara para receber um evento que promete estreitar os laços melódicos entre dois continentes. O Festival Giro Conecta desembarca na capital baiana entre os dias 15 e 18 de janeiro, trazendo uma programação que celebra a produção musical da África e da América Latina. O cenário escolhido é o histórico Palácio da Aclamação, no Campo Grande, local que em breve abrigará a nova unidade do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Salvador.

Encontro rítmico no Palácio da Aclamação

O festival tem como proposta central a promoção de vínculos culturais por meio da música. A abertura oficial ocorre em uma data emblemática para o calendário baiano: o dia 15 de janeiro (quinta-feira), quando é celebrada a tradicional Lavagem do Bonfim. Nesta data, o cantor Magary Lord recebe o angolano Yuri da Cunha para dar início às festividades.

A programação segue com encontros de peso. Na sexta-feira (16), o palco será dividido entre o brasileiro Jota.Pê e a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade. O sábado (17) traz uma mistura de ritmos com RDD, Tássia Reis e Larissa Luz, que convidam a colombiana Goyo. O encerramento, no domingo (18), fica por conta de Chico César e Aguidavi do Jêje, que recebem o cabo-verdiano Mario Lucio.

Programação diversa e curadoria baiana

Realizado pela empresa baiana Giro Planejamento Cultural, o festival é fruto da iniciativa da curadora Joana Giron. Para esta primeira edição, a curadoria ganha o reforço de Priscila Santana, profissional baiana conhecida por assinar projetos internacionais, como o SummerStage Festival em Nova York, e por construir line-ups que valorizam a diversidade.

Além do valor artístico, o evento destaca a importância do Palácio da Aclamação. O edifício, que já foi residência oficial dos governadores da Bahia por mais de meio século, está em processo de transformação para se tornar o CCBB Salvador, ampliando o acesso da população à cultura nacional.

Debates e festas após os shows

O Giro Conecta não se limita apenas às apresentações musicais. O festival busca incentivar a reflexão crítica através de uma mesa de debate sobre a influência da música afro-caribenha no cenário global.

Para quem deseja estender a experiência, o evento contará com festas after todas as noites, comandadas por diversos DJs:

• 15/01: DJs Fábio Lima (Angola) e Dami Falade (Nigéria).

• 16/01: Coletivo Time Punanny e DJ Nai Kiese.

• 17/01: DJs Raiz e Pureza.

• 18/01: DJs Orixáfricano e DFRNC.

Serviço e Ingressos

Os interessados podem adquirir ingressos custando R$ 30(inteira) e R$ 15 (meia). Clientes do Banco do Brasil tem um valor promocional de R$ 20. Mais informações sobre as vendas podem ser consultadas no perfil oficial do Instagram (@giroconecta) ou nos canais de comunicação do novo CCBB.

• O quê: Festival Giro Conecta.

• Quando: 15, 16, 17 e 18 de janeiro.

• Onde: Av. Sete de Setembro, 1330 – Campo Grande (Palácio da Aclamação).

• Classificação: Livre.