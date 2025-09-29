Acesse sua conta
Quem é Martina Sanzi? Conheça participante de 'A Fazenda 17' que já foi expulsa de outro reality

Influenciadora de 32 anos ficou conhecida por participar de 3 temporadas do reality 'De Férias com o Ex'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:21

Martina Sanzi, participante de A Fazenda 17
Martina Sanzi, participante de A Fazenda 17 Crédito: Divulgação/Record

Martina Sanzi é uma das 26 peoas que disputam o prêmio de R$ 2 milhões em A Fazenda 17. Natural de Porto Alegre (RS), a influenciadora de 32 anos já é conhecida do público que acompanha realities de relacionamento.

Ela ganhou notoriedade ao participar de três edições do De Férias com o Ex, incluindo as versões Diretoria e Caribe VIP. Foi justamente na última temporada, exibida em maio, que Martina protagonizou uma das maiores polêmicas do programa.

Durante o confinamento no Caribe, a gaúcha viveu um breve romance com Nizam, que também está no elenco de A Fazenda 17. No entanto, logo depois, engatou um envolvimento com outro participante, Aryan, o que irritou o ex-BBB. Ele acusou Martina de “hipocrisia” e “desrespeito”.

Martina Sanzi

Martina Sanzi, participante de A Fazenda 17 por Divulgação/Record
Martina Sanzi brilhou na primeira Prova de Fogo de "A Fazenda 17" por Reprodução/Record
Martina Sanzi por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução/Redes Sociais
Martina Sanzi por Reprodução/Redes Sociais
Martina Sanzi por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Martina Sanzi, participante de A Fazenda 17 por Divulgação/Record

A situação se agravou na última festa da temporada, quando Martina discutiu com a DJ Victoria Macan, então envolvida com Nizam. Após provocações e troca de ofensas, a influenciadora partiu para a agressão física contra a colega. Nizam chegou a intervir, mas Martina foi expulsa do reality.

Apesar das polêmicas, Martina mantém uma base sólida de fãs. Nas redes sociais, soma mais de 400 mil seguidores, onde compartilha conteúdos de moda, lifestyle e bem-estar. Agora, confinada em Itapecerica da Serra, ela promete movimentar ainda mais a temporada de A Fazenda 17, principalmente com a presença de antigos desafetos na disputa.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito

A Fazenda 17: Quem é Fernando Sampaio, astro baiano de novelas bíblicas que agrediu ex de Davi Brito

A Fazenda 17: Fernando agride Tamires e internautas pedem expulsão; veja vídeo

'A Fazenda 17': Duda Wendling dá primeiro beijo do reality e pede segredo a Matheus Martins

Carol Lekker, participante de 'A Fazenda 17', já gastou R$ 300 mil em cirurgias; veja transformação

A Fazenda 17 A Fazenda

