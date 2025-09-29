REALITY

Quem é Martina Sanzi? Conheça participante de 'A Fazenda 17' que já foi expulsa de outro reality

Influenciadora de 32 anos ficou conhecida por participar de 3 temporadas do reality 'De Férias com o Ex'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:21

Martina Sanzi, participante de A Fazenda 17 Crédito: Divulgação/Record

Martina Sanzi é uma das 26 peoas que disputam o prêmio de R$ 2 milhões em A Fazenda 17. Natural de Porto Alegre (RS), a influenciadora de 32 anos já é conhecida do público que acompanha realities de relacionamento.

Ela ganhou notoriedade ao participar de três edições do De Férias com o Ex, incluindo as versões Diretoria e Caribe VIP. Foi justamente na última temporada, exibida em maio, que Martina protagonizou uma das maiores polêmicas do programa.

Durante o confinamento no Caribe, a gaúcha viveu um breve romance com Nizam, que também está no elenco de A Fazenda 17. No entanto, logo depois, engatou um envolvimento com outro participante, Aryan, o que irritou o ex-BBB. Ele acusou Martina de “hipocrisia” e “desrespeito”.

A situação se agravou na última festa da temporada, quando Martina discutiu com a DJ Victoria Macan, então envolvida com Nizam. Após provocações e troca de ofensas, a influenciadora partiu para a agressão física contra a colega. Nizam chegou a intervir, mas Martina foi expulsa do reality.