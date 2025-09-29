Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:21
Martina Sanzi é uma das 26 peoas que disputam o prêmio de R$ 2 milhões em A Fazenda 17. Natural de Porto Alegre (RS), a influenciadora de 32 anos já é conhecida do público que acompanha realities de relacionamento.
Ela ganhou notoriedade ao participar de três edições do De Férias com o Ex, incluindo as versões Diretoria e Caribe VIP. Foi justamente na última temporada, exibida em maio, que Martina protagonizou uma das maiores polêmicas do programa.
Durante o confinamento no Caribe, a gaúcha viveu um breve romance com Nizam, que também está no elenco de A Fazenda 17. No entanto, logo depois, engatou um envolvimento com outro participante, Aryan, o que irritou o ex-BBB. Ele acusou Martina de “hipocrisia” e “desrespeito”.
Martina Sanzi
A situação se agravou na última festa da temporada, quando Martina discutiu com a DJ Victoria Macan, então envolvida com Nizam. Após provocações e troca de ofensas, a influenciadora partiu para a agressão física contra a colega. Nizam chegou a intervir, mas Martina foi expulsa do reality.
Apesar das polêmicas, Martina mantém uma base sólida de fãs. Nas redes sociais, soma mais de 400 mil seguidores, onde compartilha conteúdos de moda, lifestyle e bem-estar. Agora, confinada em Itapecerica da Serra, ela promete movimentar ainda mais a temporada de A Fazenda 17, principalmente com a presença de antigos desafetos na disputa.