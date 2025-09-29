Poção do amor e disputa pelo coração de Candinho movimentam 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (29)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 05:00
O capítulo desta segunda-feira (29) de 'Êta Mundo Melhor!' promete agitar a trama da novela das 18h da TV Globo, com reviravoltas, confrontos e momentos emocionantes.
Dita e Zulma se enfrentam em uma disputa pelo coração de Candinho, enquanto Asdrúbal assume a identidade de uma suposta tia de Zé dos Porcos para enganar a família de Cunegundes. Candinho, por sua vez, se instala na casa de Celso, hospedando-se com Policarpo.
No lado das intrigas, Inês revela a Sandra que o Barão sobreviveu a um atentado por envenenamento. Mirtes procura Lúcio para avisar que Ernesto está preso e precisa da ajuda de Paixão, que, mais tarde, visita Ernesto na delegacia. Sônia descobre que Francine e Tobias a difamaram para Lauro e indica Dita para se apresentar no dancing.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Em um dos momentos mais marcantes do capítulo, Carmem sugere que Zulma prepare uma poção do amor para conquistar Candinho, e Dita não hesita ao dar um beijo no protagonista, aumentando a tensão na trama. Enquanto isso, Sandra consegue fugir do castelo com a ajuda de Inês.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.