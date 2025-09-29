NOVELA DAS 6

Poção do amor e disputa pelo coração de Candinho movimentam 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (29)

No capítulo de segunda-feira, intrigas e decisões arriscadas movimentam a vida dos personagens

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 05:00

Zulma (Heloisa Périssé) em Êta Mundo Melhor!: ela vai usar poção do amor para conquistar Candinho Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta segunda-feira (29) de 'Êta Mundo Melhor!' promete agitar a trama da novela das 18h da TV Globo, com reviravoltas, confrontos e momentos emocionantes.

Dita e Zulma se enfrentam em uma disputa pelo coração de Candinho, enquanto Asdrúbal assume a identidade de uma suposta tia de Zé dos Porcos para enganar a família de Cunegundes. Candinho, por sua vez, se instala na casa de Celso, hospedando-se com Policarpo.

No lado das intrigas, Inês revela a Sandra que o Barão sobreviveu a um atentado por envenenamento. Mirtes procura Lúcio para avisar que Ernesto está preso e precisa da ajuda de Paixão, que, mais tarde, visita Ernesto na delegacia. Sônia descobre que Francine e Tobias a difamaram para Lauro e indica Dita para se apresentar no dancing.

Em um dos momentos mais marcantes do capítulo, Carmem sugere que Zulma prepare uma poção do amor para conquistar Candinho, e Dita não hesita ao dar um beijo no protagonista, aumentando a tensão na trama. Enquanto isso, Sandra consegue fugir do castelo com a ajuda de Inês.