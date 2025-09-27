Acesse sua conta
Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'

Natália do Vale conta que escolheu priorizar descanso e projetos individuais após a pandemia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 18:37

Natália do Vale relembra papéis marcantes da sua carreira de atriz Crédito: Reprodução/TV Globo

Natália do Vale, uma das grandes estrelas da teledramaturgia brasileira, não aparece em novelas desde 2019, quando participou de A Dona do Pedaço, na TV Globo. Em entrevista à revista Marie Claire, a atriz abriu o coração sobre os motivos que a levaram a se afastar das telas.

Segundo Natália, a decisão foi motivada pelo desejo de se dedicar a um projeto por vez e pelo respeito ao próprio ritmo. “Depois que fiz A Dona do Pedaço, veio a pandemia e foi um período muito triste. Recebi outro convite do João Emanuel Carneiro para voltar à TV, mas tinha um projeto de teatro que acabou não saindo. Decidi que não faria teatro e novela ao mesmo tempo, porque já fiz isso muitas vezes”, explicou.

A atriz também destacou a importância do descanso após décadas de dedicação intensa. “Tenho muitos anos de carreira e trabalhei de segunda a domingo ou de segunda a sábado. Chega um momento na vida em que você quer desacelerar. Depois da pandemia, realmente quis me afastar da TV e focar mais no teatro”, afirmou.

Com meio século de trajetória, Natália começou na novela Gabriela, mas foi em Água Viva, interpretando Márcia, que ganhou reconhecimento popular e consolidou sua carreira. Em participação no programa É de Casa, ela relembrou o impacto da novela de Gilberto Braga e Manoel Carlos.

Natália do Vale

Natália do Vale fez a novela 'Mulheres Apaixonadas' por Reprodução/TV Globo
Natália do Vale revela por que sumiu das novelas e fala sobre retorno ao teatro por Reprodução/TV Globo
Natália do Vale por Reprodução
Natália do Vale está longe das telinhas desde “A dona do pedaço” (2019) por Reprodução/TV Globo
Natália do Vale relembra papéis marcantes da sua carreira de atriz por Reprodução/TV Globo
Natália do Vale por Reprodução/Mauricio Fidalgo/TV Globo
Natália do Vale por Reprodução
1 de 7
Natália do Vale fez a novela 'Mulheres Apaixonadas' por Reprodução/TV Globo

A veterana também recordou papéis marcantes, como Andréia em Cambalacho, onde interpretou uma vilã intensa que cometeu crimes como assassinato do marido e explosão de lancha, ressaltando sua versatilidade artística.

Hoje, Natália do Vale segue atuando no teatro e mantendo um ritmo de trabalho que respeita seu tempo e bem-estar, mostrando que é possível conciliar paixão pela arte com qualidade de vida.

Novelas

