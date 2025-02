CARNAVAL 2025

Saulo Fernandes arrasta multidão na tradicional pipoca no Campo Grande

Cantor abriu o segundo dia de Carnaval no circuito Osmar

Saulo Fernandes começou a arrastar uma das pipocas mais tradicionais do Carnaval de Salvador nesta sexta-feira (28). O cantor abriu o segundo dia de Carnaval no circuito Osmar, no Campo Grande, vestido de branco para puxar a 'Pipoca da Paz'.>