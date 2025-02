SE PREPARE

Já posso sair? Veja horários em que deve chover durante o Carnaval

Salvador terá chuvas moderadas no fim de semana

Confira abaixo a previsão, com os horários em que deve chover:

Nesta sexta-feira (28), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas. As temperaturas deverão variar entre 24°C (mínima) e 33°C (máxima). O alerta de chuva, segundo o Climatempo, se estende até 13h, depois o tempo fica nublado e deve voltar a chover a partir das 22h - a chance de chuva é de 40%.>

No sábado (1º), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas. As temperaturas deverão variar entre 24°C (mínima) e 31°C (máxima). Os horários de chuva são: da madrugada até 9h da manhã e retorna, com chance de 20% a 40%, das 17h até 23h.>