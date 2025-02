AVISO DE PERIGO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 17 estados; veja áreas afetadas

Previsão inclui ventos de até 60km/h

Os estados afetados são: Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Maranhão, Ceará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Rondônia, Amazonas, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amapá, Piauí, Acre e Tocantins, além do Distrito Federal.>

Confira as zonas afetadas em cada estado:

Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Sul Espírito-santense, Oeste Paranaense, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas e Vale do Rio Doce>

Paraná: Norte Pioneiro Paranaense, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Centro-Norte Piauiense, Centro Oriental Paranaense, Centro-Sul Paranaense e Leste Rondoniense>

Mato Grosso do Sul: Centro-Sul Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudeste Mato-grossense, Sudoeste Mato-grossense e Pantanais Sul Mato-grossense>