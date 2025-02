PERIGO

Inmet emite alerta de chuvas e ventos intensos para São Paulo e mais nove estados

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos

Ao todo, as áreas atingidas são: Nordeste Paraense, Norte Pioneiro Paranaense, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Marajó, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Sul/Sudoeste de Minas, Norte Maranhense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Baixo Amazonas, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Norte do Amapá, Araraquara, Centro Goiano, Metropolitana de Belém, Pantanais Sul Mato-grossense, Vale do Paraíba Paulista, Sul Amazonense, Noroeste Goiano, Centro Oriental Paranaense, Sudoeste Mato-grossense, Centro Ocidental Paranaense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Centro Amazonense, Litoral Sul Paulista, Madeira-Guaporé, Sul do Amapá, Oeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense.>