Com previsão de 41°C, prefeito do Rio orienta foliões e decide o que será do Carnaval

Nível de calor é inédito este ano.



Esther Morais

Estadão

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 13:38

Em meio à previsão de enfrentar temperaturas de até 41°C nos próximos dias - nível de calor inédito este ano - e a cidade já em clima de carnaval, o prefeito Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro, descartou cancelar os desfiles dos blocos por causa da onda de calor. Ele pediu atenção aos foliões. "Beba mais água, hidrate-se melhor", recomendou, durante coletiva na manhã deste domingo, 16. >

Segundo o Climatempo, a temperatura deve atingir 40°C nesta segunda-feira, 17, e chegar aos 43°C na terça. "Temos uma possibilidade enorme de chegar ao nível de calor 4", avisou Paes O chamado NC 4 é o quarto maior estágio nos níveis de um protocolo criado pela prefeitura para prevenir os riscos do calor intenso. Quando a temperatura fica entre 40 e 44°C por ao menos três dias consecutivos, a população é orientada a mudar as rotinas para se proteger dos impactos da onda de calor.>

Será a primeira vez que o Rio atinge esse patamar desde que o protocolo foi criado, em junho do ano passado. A iniciativa foi uma resposta à morte de uma fã por exaustão térmica durante o show de Taylor Swift no Engenhão, em 2023. Os índices, que vão de 1 a 5, avaliam a temperatura registrada nos termômetros, a incidência de raios ultravioletas e a sequência de dias com altas temperaturas.>

Não há previsão de chuvas nos próximos dias e, se o NC 4 for confirmado, os pontos de resfriamento, com postos de saúde e as Naves do Conhecimento (núcleos de educação), com ar-condicionado, serão abertos à população. A rede municipal deve transferir os exercícios ao ar livre para locais cobertos.>

No nível 4, há a possibilidade de cancelamento ou reagendamento de eventos de médio e grande porte realizados em áreas externas, como os desfiles de blocos, mas o prefeito disse esperar que os organizadores garantam a hidratação dos foliões. "Nós não vamos chegar aqui e dizer: ‘Gente, vamos suspender os blocos de carnaval do Rio de Janeiro’. Eles sempre tiveram uma temperatura de 70°C à sombra", afirmou, referindo-se à animação dos carnavalescos.>

Paes recomendou que os foliões se protejam contra o calor. "A gente quer que os cariocas vão para a rua, se divirtam, aproveitem o que a cidade tem de melhor. Mas é importante se proteger, entender que o calor tem sido cada vez maior. Se vai para o bloco, beba água, passa protetor, não fique em lugar que você pode passar mal.">

Neste sábado, 15, para amenizar o calor, os foliões que estavam próximos ao Museu do Amanhã, na Região Portuária do Rio, ocuparam os espelhos d’água externos para se refrescar. As piscinas rasas, que têm efeito decorativo, ficaram lotadas de foliões que dançavam - vários registros foram parar nas redes sociais.>

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar quente e seco que já vem atuando desde os últimos dias no Sudeste, ganha força a partir deste domingo, com temperaturas que podem superar em mais de 5 graus a média climatológica.>

Um sistema de alta pressão age próximo ao Rio de Janeiro, deixando o tempo mais estável, com queda na umidade relativa do ar para menos de 30%. Essa condição agrava a sensação térmica.>

Entenda os níveis de risco

De acordo com informações da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, os níveis de calor são divididos assim:>

NC1: Neste primeiro nível não há previsão de altos índices de calor. A cidade continua com sua rotina normal.>

NC2: Quando há previsão ou registro de altos índices de calor (36 a 40°C) por um ou dois dias consecutivos. Neste nível serão disseminadas informações sobre os sintomas de exposição ao calor e orientações com apoio técnico da Secretaria de Saúde.>

NC3: Acontece quando há registro de índices de calor alto com temperaturas altas (36 a 40°C) por ao menos três dias consecutivos. É feita a comunicação sobre os cuidados de forma mais intensa.>

NC4: Quando houver registro de índices de calor muito alto (40 a 44°C) com previsão de permanência ou aumento por ao menos três dias consecutivas. A população será orientada a adaptar sua rotina ao calor extremo. Equipamentos públicos com ar-condicionado serão usados como pontos de resfriamento. Será ampliada a oferta de estações de hidratação com distribuição de água em locais de acolhimento das populações mais vulneráveis. Grandes eventos podem ser adiados. Atividades externas serão transferidas para locais sombreados.>