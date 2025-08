OPERAÇÃO KORI

PF cumpre mandado contra suspeito de armazenar pornografia infantil na Bahia

Ação foi motivada por denúncias de ONGs sobre compartilhamento de conteúdo criminoso em redes sociais

A ação foi iniciada após a PF receber alertas de organizações não governamentais sobre a circulação desse tipo de conteúdo em redes sociais. De acordo com as autoridades, havia "consistentes indícios" de que o investigado guardava arquivos com cenas de exploração sexual de crianças e adolescentes, crime previsto no artigo 241-B do ECA.>