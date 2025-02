ALTAS TEMPERATURAS

Dez cidades baianas estão acima dos 35°C; veja ranking

Motivo do calor é explicado por especialistas

Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 09:17

Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

Dez cidades baianas chegaram a bater 35°C - ou mais - nas últimas 24h. Quem registrou a maior temperatura foi Curaçá, no Vale do São Francisco, com 35.9°C, segundo o ranking de calor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Em sequência, aparecem Euclides da Cunha, com 35.8°C, Salvador, 35.8°C, e Barra, 35.7°C. Aparecem ainda na lista Itaberaba, 35.7°C, Ibotirama, 35.5°C e Lençóis, 35.4°C. >

Completam o ranking Brumado, 35.3°C e Correntina e Guanambi, ambas com 35.1°C. As cidades estão no top 80 nacional.>

Na capital, inclusive, a estação meteorológica da Base Naval de Aratu registrou na quarta-feira (19) a maior temperatura do ano: 35,8°C, às 14h. A máxima até então tinha sido em Itapuã, no dia 3 deste mês, com 35,7°C, às 15h20. Os dados são da Defesa Civil da capital.>

Segundo a meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Cláudia Valéria, na Bahia, essas temperaturas são típicas desta época do ano, já que é normal que o verão baiano registre valores mais altos. >

Acontece que, nos últimos dias, a atuação de sistemas de alta pressão tem reduzido a quantidade de nuvens, permitindo maior incidência de radiação solar sobre o solo, o que ocasiona que as temperaturas subam ainda mais. >