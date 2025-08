ALTA DEMANDA

Falta de água aumentou procura por carro-pipa em mais de dez vezes

Empresas relatam cerca de 100 ligações em menos de um da

Larissa Almeida

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 06:00

Caminhão-pipa da Água Correia Crédito: Reprodução/Instagram da Água Correia

A falta de água que afetou Salvador, Lauro de Freitas, Candeias e outras dez cidades baianas, desde a madrugada desta terça-feira (5), causou diversos transtornos para os moradores, que precisaram recorrer a estratégias para não ficarem completamente desabastecidos. Nos casos em que o volume de água armazenado não bastou, foi necessário acionar empresas fornecedoras. Como consequência, somente na capital e Região Metropolitana, a procura por carro-pipa aumentou mais de dez vezes. >

Esse é o caso da locadora de carro-pipa Água Correia, que fica localizada no bairro de São Marcos, em Salvador. De acordo com o gerente-administrativo Everaldo Correia, em período de baixa estação, é comum que a empresa atenda até oito clientes por dia. Nesta terça-feira, no entanto, ele se viu tendo que atender mais de 100 ligações pouco antes das 13h30. >

“Infelizmente, nossa estrutura é para o dia a dia. Então, não temos como atender nem 15% do que chega. Temos seis veículos e todos eles foram para atendimento na rua hoje. Priorizamos os clientes mensalistas e alguns extras. Como nossa meta é de sempre agregar novos clientes, mantivemos nossos preços, sem explorar o momento de caos”, conta Everaldo. >

Por conta da alta demanda, o proprietário da Água Id Santana, empresa que fornece água potável em carro-pipa e fica sediada no bairro de Dom Avelar, em Salvador, precisou parar de atender ligações dos clientes para evitar ouvir a frustração do outro lado da linha diante das negativas de atendimento. É que, segundo ele, faltou estrutura para atender todos os interessados. >

“Estou recebendo muitas chamadas, que não estou atendendo porque as pessoas ficam à flor da pele quando ouvem que não posso fornecer água porque aluguei meus carros para a Embasa. Mas, posso dizer que aumentou significativamente o número de ligações. Mais de 50%. Se eu recebo umas 20 ligações normalmente, hoje já atendi 40”, conta Isaac Santana. >

Ele explica que a empresa possui uma parceria com a Embasa para qualquer eventualidade, daí a indisponibilidade para atender outros clientes, uma vez que não havia preparo para demandas extras. “Nessa época, como não faz muito calor, a água das piscinas não evapora e os mananciais ficam mais cheios, por isso a Embasa consegue atender todo mundo. Só que, com essa falta de água, eles precisaram dos carros-pipa” diz. >

Na Paulimar Ambiental, empresa de carro-pipa que fica no Jardim do Jockey, em Lauro de Freitas, os seis veículos foram contratados por clientes não só na cidade, como também na capital Salvador, em Candeias e outros municípios da RMS. O sócio-gerente, Márcio Sena, relata que, já pela tarde, todos carros-pipa precisaram parar para abastecer, porque já haviam esgotado o volume de água disponível. >

“A gente não está nem atendendo. Toda vez que eu desligo, o telefone toca. Amanhã vai ser pior ainda, porque hoje só começou. Os seis carros entregaram 6 milhões de litros de água. Agora, estamos sem poder atender, porque estamos aguardando o reservatório encher, o que leva cerca de três horas”, afirma. >

Por que faltou água?

A interrupção no fornecimento de água em 13 cidades da Bahia se deve a uma grande operação de manutenção e melhoria na captação de água de Pedra do Cavalo, em estações de tratamento, reservatórios e em diversos pontos da rede distribuidora. >

Além de intervenções necessárias na captação da barragem de Pedra do Cavalo, as frentes de trabalho se empenharam em serviços como a ligação de uma derivação da adutora principal até o reservatório da Gomeia, em São Caetano, e melhorias nos equipamentos de bombeamento que captam água em Pedra do Cavalo e Joanes 2. >

Também ocorreu a substituição de equipamentos, como válvulas e registros na estação de tratamento de água em Candeias (ETA Principal), além de revisão das instalações elétricas em equipamentos e limpeza e revisão geral das estruturas, dentre outros. >