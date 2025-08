VIOLÊNCIA

Sem ação do governo, jovens da Bahia acabam cooptados pelo crime, diz ACM Neto

Para Neto, cabe ao governo buscar soluções na segurança e também na educação

O vice-presidente da União Brasil, ACM Neto, comentou os dados do Anuário de Segurança que colocam a Bahia como o segundo estado do país com mais mortes violentas de crianças e adolescentes. Ele lamentou a situação da segurança pública e afirmou que o problema também está ligado às deficiências na área da educação do estado, destacando que a juventude baiana está tendo a "inocência roubada". >