Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caminhão derruba muro icônico do Pelourinho usado em 'Ó Paí, Ó'

Colisão não deixou feridos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:29

Caminhão atingiu muro no Pelourinho
Caminhão atingiu muro no Pelourinho Crédito: Reprodução

O chamado “muro da fofoca”, no Pelourinho, em Salvador foi destruído após ser atingido por um caminhão na noite desta sexta-feira (26). O local, considerado ponto de encontro de moradores e turistas, além de cenário de gravações como o filme Ó Paí, Ó, ficou danificado em virtude da colisão.

De acordo com registros feitos por testemunhas e divulgados nas redes sociais, o veículo avançou contra a estrutura e a derrubou. Nas imagens, é possível observar o caminhão atravessado no espaço onde ficava o muro, com pedaços espalhados pelo chão. Apesar do impacto, não houve feridos. O muro fica em frente ao tradicional “Bar do Neuzão.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas. A Transalvador esteve no local e o veículo já foi removido.

Mais recentes

Imagem - Projeto propõe uso da Bíblia como recurso paradidático nas escolas de Salvador

Projeto propõe uso da Bíblia como recurso paradidático nas escolas de Salvador
Imagem - Quem são pai e filhos presos por agiotagem com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Quem são pai e filhos presos por agiotagem com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia
Imagem - Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa pelo segundo dia

Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa pelo segundo dia

MAIS LIDAS

Imagem - Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua
01

Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua

Imagem - Feira livres na Bahia viram centro do tráfico de aves de canto silvestres
02

Feira livres na Bahia viram centro do tráfico de aves de canto silvestres

Imagem - Como funciona o esquema bilionário que usa estrada baiana para tráfico de aves de canto
03

Como funciona o esquema bilionário que usa estrada baiana para tráfico de aves de canto

Imagem - 4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão
04

4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão