ACIDENTE

Caminhão derruba muro icônico do Pelourinho usado em 'Ó Paí, Ó'

Colisão não deixou feridos

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:29

Caminhão atingiu muro no Pelourinho Crédito: Reprodução

O chamado “muro da fofoca”, no Pelourinho, em Salvador foi destruído após ser atingido por um caminhão na noite desta sexta-feira (26). O local, considerado ponto de encontro de moradores e turistas, além de cenário de gravações como o filme Ó Paí, Ó, ficou danificado em virtude da colisão.

De acordo com registros feitos por testemunhas e divulgados nas redes sociais, o veículo avançou contra a estrutura e a derrubou. Nas imagens, é possível observar o caminhão atravessado no espaço onde ficava o muro, com pedaços espalhados pelo chão. Apesar do impacto, não houve feridos. O muro fica em frente ao tradicional “Bar do Neuzão.