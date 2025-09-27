Acesse sua conta
Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa pelo segundo dia

Viagem para Morro de São Paulo funciona em esquema misto com conexão em Itaparica

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:01

Travessia Salvador-Mar Grande
Travessia Salvador-Mar Grande Crédito: Astramab

A Travessia Salvador-Mar Grande permanece interrompida neste sábado (27), após ter sido suspensa às 9h30 da manhã de sexta-feira (26). A medida foi tomada por orientação da Capitania dos Portos da Bahia diante das más condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos, resultado do mau tempo.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), ainda não há previsão para a retomada do serviço. As escunas de turismo que realizam passeios pelas ilhas da região também seguem sem operar.

Enquanto isso, a ligação Salvador–Morro de São Paulo continua funcionando, mas em esquema especial. Por causa da instabilidade no mar, os catamarãs fazem apenas o trecho até Itaparica. De lá, os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, onde embarcam em lanchas rumo ao destino final.

Segundo a Astramab, os horários de saída dos catamarãs em Salvador são às 9h e 10h30. No retorno, a partir do terminal de Morro de São Paulo, as viagens acontecem às 11h30 e 13h30. A entidade destacou ainda que novas informações serão comunicadas em boletins atualizados.

