MAU TEMPO

Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa pelo segundo dia

Viagem para Morro de São Paulo funciona em esquema misto com conexão em Itaparica

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:01

Travessia Salvador-Mar Grande Crédito: Astramab

A Travessia Salvador-Mar Grande permanece interrompida neste sábado (27), após ter sido suspensa às 9h30 da manhã de sexta-feira (26). A medida foi tomada por orientação da Capitania dos Portos da Bahia diante das más condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos, resultado do mau tempo.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), ainda não há previsão para a retomada do serviço. As escunas de turismo que realizam passeios pelas ilhas da região também seguem sem operar.

Enquanto isso, a ligação Salvador–Morro de São Paulo continua funcionando, mas em esquema especial. Por causa da instabilidade no mar, os catamarãs fazem apenas o trecho até Itaparica. De lá, os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, onde embarcam em lanchas rumo ao destino final.