Projeto propõe uso da Bíblia como recurso paradidático nas escolas de Salvador

Vereador diz que objetivo é ampliar os recursos pedagógicos disponíveis nas escolas, respeitando a laicidade do Estado e a liberdade de escolha dos estudante

  Alô Alô Bahia

  Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:48

São mais de 200 versões diferentes da Bíblia
São mais de 200 versões diferentes da Bíblia Crédito: Shutterstock

Um projeto de lei apresentado, quarta-feira(24), na Câmara Municipal de Salvador propõe a utilização da Bíblia Sagrada como recurso paradidático nas escolas públicas e particulares da capital baiana. A iniciativa é do vereador Kênio Rezende (PRD) e está registrada sob o número 262/2025.

De acordo com o texto, a proposta não tem caráter religioso nem busca impor qualquer crença, mas sim reconhecer o valor histórico, literário, geográfico e cultural da Bíblia, tratando-a como um documento de relevância para diversas áreas do conhecimento. O projeto menciona que o livro pode ser utilizado como apoio em disciplinas como História, Literatura, Geografia, Filosofia, Artes e Ensino Religioso.

O vereador afirma que o objetivo é ampliar os recursos pedagógicos disponíveis nas escolas, respeitando a laicidade do Estado e a liberdade de escolha dos estudantes. “A proposta visa promover a diversidade cultural e o respeito à pluralidade de ideias dentro do ambiente escolar”, afirmou Kênio Rezende.

A participação dos alunos será facultativa, e o uso do material deve ocorrer dentro de um contexto educacional e não confessional, segundo o projeto.

