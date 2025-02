CALOR

Cinco cidades baianas registram 34°C nas últimas 24h; veja ranking

Maior temperatura no estado foi de 34.4°C

Na sequência, aparecem Ibotirama (34.2°C), Itaberaba (34.1°C), Barra e Guanambi, ambas com 34°C. Elas estão situadas no Centro-Norte, Vale do São Francisco e Centro-Sul, respectivamente. Já Salvador está no sexto lugar no ranking e chegou a bater 33.9°C ao longo do dia - inclusive, às 21h da terça-feira (11), a sensação térmica na capital era de 31°C, conforme dados do Climatempo.>