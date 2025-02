MUITO QUENTE

Onda de calor pode provocar temperatura de 40°C na Bahia; veja previsão

Fenômeno já atua no Sul do país, onde calor chega a 43°C

Esther Morais

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 09:06

Onda não vai atingir Salvador Crédito: Shutterstock

A onda de calor que já atinge o Sul do país, onde o registro de temperatura supera 43°C, deve chegar na Bahia nesta semana, segundo o Climatempo. A previsão é que o calor aumente a partir da quarta-feira (12) em municípios do Oeste baiano, no Vale do São Francisco e no Sertão baiano. >

A condição deve durar até o dia 18 e os termômetros podem girar em torno de 40°C. Áreas do Rio de Janeiro, incluindo o Grande Rio, o noroeste de Minas Gerais, Pernambuco e Piauí também serão afetados. Em geral, as cidades terão o calor mais intenso e temperaturas de 5 a 7 °C acima da média. >

Não entram na classificação de onda de calor, além da cidade de São Paulo, capitais como Florianópolis, Curitiba, Brasília e Salvador, mas, todas terão uma semana com temperaturas elevadas com cerca de 3 a 5 °C acima da média climatológica prevista para fevereiro.

A onda de calor afeta o Rio Grande do Sul desde o início do mês. Na região, deve se estender até quarta, fazendo a temperatura novamente superar a marca dos 40°C em vários locais do estado. É possível que o recorde de 43,8°C registrado em Quaraí no dia 4 de fevereiro seja quebrado.>

Por enquanto, a onda de calor avança sobre o oeste e sul do Paraná, oeste, centro e sul de Santa Catarina. A expansão para outros locais é acompanhada pela equipe do Climatempo. Há risco de temperaturas entre 38°C e 40°C no oeste paranaense e no litoral sul catarinense.>